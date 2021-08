Kaag: D66 ziet samenwerking met ChristenUnie nog steeds niet zitten

Voorzet van VVD en D66 moet pre-formatie in stroomversnelling brengen

VVD en D66 hebben de afgelopen weken gewerkt aan een document dat de pre-formatie in een stroomversnelling moet brengen. Zondag meldden betrokkenen aan NRC dat de tekst „zo goed als af” was, maar dat de onderhandelingen tussen beide partijen nog liepen. Komende tijd moet duidelijk worden of het document de formatie inderdaad in een volgende fase weet te brengen. De partijleiders van CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie kunnen het stuk dinsdag inzien.

Het document werd de afgelopen weken door politieke partijen met verschillende termen omschreven: als een proeve van een regeerakkoord (anderen vonden juist dat het absoluut níét zo mocht worden genoemd), een aanzet tot een regeerakkoord, of als een tekst die bouwstenen zou bieden voor de vorming van een regeerakkoord. Wat de gesprekken tussen de formatieteams van VVD en D66 hebben opgeleverd is nog onduidelijk. Betrokkenen gebruiken termen als „hoofdlijnen”, „rode draad” en „niet te gedetailleerd”.

Dat VVD en D66 samen zijn gaan schrijven, was een noodgreep van informateur Mariëtte Hamer. Zij moest voor het zomerreces concluderen dat ze er niet in geslaagd was een van de opdrachten die de Tweede Kamer haar had gegeven – „te onderzoeken welke partijen bereid zijn met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren” – af te ronden.

