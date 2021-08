Duitsland kent een ongekende groei van uitstoot broeikasgassen

Als Duitsland niet snel maatregelen neemt, zal een klimaatdoel dat eind vorig jaar werd bereikt, dit jaar weer verloren gaan. De Berlijnse denktank Agora Energiewende becijferde dat de CO 2 -uitstoot dit jaar waarschijnlijk toeneemt met ongeveer 47 miljoen ton, de grootste toename in de afgelopen dertig jaar.

Duitsland had zich voor 2020 tot doel gesteld de uitstoot van kooldioxide met 40 procent te reduceren ten opzichte van ijkjaar 1990. Ter vergelijking: Nederland moest van de rechter in het Urgenda-vonnis de uitstoot vorig jaar met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990, wat niet is gehaald. Het Duitse doel werd wel gehaald: eind vorig jaar bedroeg de reductie 40,8 procent. Maar voor dit jaar verwacht Agora dat Duitsland 760 tot 812 miljoen ton CO 2 zal uitstoten, bijna vijf keer zo veel als Nederland. Daarmee komt de reductie ten opzichte van 1990 veel minder gunstig uit: niet meer dan 35 tot 39 procent.

Volgens Agora-directeur Patrick Graichen zou dat betekenen dat de uitstoot zelfs meer toeneemt dan na de zware economische crisis van 2008. Graichen beschouwt de snelle daling van de uitstoot in 2020 als „eendagsvlieg”, het gevolg van de coronacrisis die grote delen van zowel de industrie als het wegverkeer lamlegde.

Hoge gasprijs

Agora baseert zijn cijfers op de uitstoot in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Volgens de denktank wordt het grootste deel van de stijging, bijna twee derde, veroorzaakt door de groeiende vraag naar elektriciteit. In de eerste helft van dit jaar leidde die extra vraag al tot 20 miljoen ton meer CO 2 . Door de hoge gasprijs werd het zwaar vervuilende bruinkool een aantrekkelijk alternatief, ook al steeg de CO 2 -prijs. Daar kwam bij dat 2021 tot nu toe ongunstig was voor windenergie. Het waaide veel minder dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Verder verwacht Agora dat de toename van het verkeer na de coronalockdown en het aantrekken van de industriële productie zorgen voor veel extra broeikasgassen.

Dit najaar zijn er in Duitsland parlementsverkiezingen. Volgens Graichen zal het nemen van extra klimaatmaatregelen voor de nieuwe regering „niet alleen nodig, maar zelfs verplicht zijn”, op basis van de bestaande klimaatwet. Eerder oordeelde het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe nog dat de Duitse klimaatwet niet ver genoeg gaat omdat die toekomstige generaties onvoldoende beschermt.

Overstromingen

Zeker nadat Duitsland deze zomer werd getroffen door zware overstromingen, waarbij meer dan honderdvijftig doden vielen en voor tientallen miljarden euro’s schade werd aangericht, roept de Duitse milieuorganisatie Germanwatch politieke partijen op zich nadrukkelijker uit te spreken over klimaatbeleid.

Voor 2030 heeft Duitsland zich tot doel gesteld de uitstoot met 65 procent te verminderen. Nederland wil volgens het Klimaatakkoord in 2030 49 procent hebben gereduceerd. Om het Duitse doel te halen, moet volgens Germanwatch de uitstoot aan het eind van dit jaar ten minste 42,5 procent minder zijn dan in 1990. Volgens Germanwatch betekent dit onder meer dat Duitsland voor 2030 alle kolencentrales moet hebben gesloten.