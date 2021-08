Dodental aardbeving Haïti loopt op tot bijna 1.300

Het dodental van de krachtige aardbeving afgelopen zaterdag op Haïti is opgelopen tot zeker 1.279. Ook zijn zo’n 5.700 mensen gewond geraakt. Dat blijkt uit een verklaring van de plaatselijke autoriteiten, waarover internationale persbureaus maandag berichten. Terwijl nabestaanden en hulpdiensten nog altijd zoeken naar slachtoffers, wordt gevreesd voor meer natuurgeweld. Maandag of dinsdag wordt het land vermoedelijk getroffen door een tropische storm, met mogelijk aardverschuivingen door zware regenval.

De aardbeving met een kracht van 7.2 trof de westkant van Haïti zaterdag om 08.30 uur (lokale tijd). De gevolgen zijn dramatisch. Woningen, kerken, hotels, ziekenhuizen en scholen zijn ingestort of zwaar beschadigd en mensen liggen bedolven onder het puin. Tienduizenden Haïtianen zijn sinds zaterdag dakloos.

Het zuidwesten van het land kreeg de zwaarste klappen, vooral in de regio in en rond de stad Les Cayes. Ziekenhuizen liggen overvol met gewonden, terwijl de zorgcapaciteit door de coronacrisis sowieso al beperkt was. Het beddentekort tekent zich ook af in de noordwestelijke stad Jeremie, een ander zwaar getroffen gebied. Daar behandelen artsen patiënten noodgedwongen op ziekenhuisbrancards onder bomen en op matrassen langs de weg.

Buitenlandse hulp

De Haïtiaanse premier Ariel Henry, die slachtoffers in een van de getroffen regio’s heeft bezocht, prees hun „veerkracht” en hun „overlevingsdrang”. Ook dankte hij buitenlandse regeringen voor hun steun, meldt persbureau Reuters. In de uren na de aardbeving hebben nabijgelegen landen, waaronder de Dominicaanse Republiek en Mexico, met spoed voedsel en medicijnen per vliegtuig naar Haïti gestuurd. De Verenigde Staten staat het land bij met onder meer een zoek- en reddingsteam.

De aardbeving is de zoveelste klap voor Haïti. het Latijns-Amerikaanse land is zwaar getroffen door de coronapandemie en kampt met een economische crisis en hevig bendegeweld. Daarbovenop komt een politieke crisis, veroorzaakt door de moord president Jovenel Moise op 7 juli.