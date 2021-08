De zoveelste klap voor Haïti in korte tijd

Terwijl nabestaanden en hulpdiensten nog altijd zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving, zaterdag in Haïti, wordt gevreesd voor meer natuurgeweld. Maandag of dinsdag wordt het land vermoedelijk getroffen door een tropische storm, met mogelijk aardverschuivingen door zware regenval. Te midden van alle politieke chaos na de recente moord op president Moïse en de coronapandemie, is het natuurgeweld de zoveelste klap voor geplaagd Haïti in korte tijd.