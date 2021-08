De boodschap van gelakte jongensnagels

De afgelopen week gebeurden er drie dingen, die een geheimzinnig verband met elkaar aangingen. Ik boog mij met een nieuwe redacteur over mijn manuscript, en terwijl we aan het werk waren, zag ik ineens zijn nagels. De redacteur is een jongeman, maar aangezien ikzelf net zestig ben geworden, vult de wereld zich in toenemende mate met jongemannen, die er bijna komische geboortejaren op na houden. De nagels van de redacteur waren geel en blauw gelakt, om en om. Ik zag dat met welbehagen aan, en zei spontaan: „Ik vind dat buitengewoon sexy bij jongemannen.”

Hij schrok gelukkig niet van die hartenkreet, maar later realiseerde ik me: beetje voorzichtig met dat sexy. Kan heel verkeerd worden opgevat, misschien wel als seksuele intimidatie.

Toen las ik het kleine nieuws uit het grensstadje Glanerbrug, ten oosten van Enschede, Twente: het gebied waar ikzelf als jongeman opgroeide. Kassamedewerker Lars (18) werd daar bij een supermarkt ontslagen vanwege zijn groengelakte nagels, want de filiaalhouder ter plaatse vond zoiets niet representatief. Lars kwam met die nagels iedereen zomaar onder ogen. Het leek mij een vrolijk moment voor de hele kassarij, maar ik geef onmiddellijk toe dat ik geen expert ben als het gaat om representativiteit. Daar horen vaak damesblouses bij met aangenaaide sjaals in ingewikkelde knopen rond de hals.

Het leed is voor Lars alweer geleden, want daags na zijn ontslag nam een andere supermarkt hem in dienst, en nu zit hij gelakt en wel daar achter de kassa.

Het valt me de laatste jaren op: de gelakte jongensnagels. Ik geloof dat je het ‘queer’ moet noemen, en wat ik er aardig aan vind; zo iemand geeft niet expliciet de boodschap dat hij/zij/hen homo is of trans of non-binair, maar laat de toeschouwer lekker gissen. Dat komt mij voor als finale gerechtigheid, want in mijn jonge jaren werd ik geacht als homoseksueel mijn ‘coming out’ te beleven in publieke sferen, waarna de hele goegemeente zich ermee kon bemoeien. Zelf hoorde je nooit eens wat over het seksleven van de gymleraar. Via het queer-begrip hullen jongeren zich in nevelen. Het enige wat zij publiekelijk laten weten is dat zij openstaan voor afwijkingen van de gebruikelijke standaarden. Zij handelen naar bevind van zaken, en de details houden ze voor zichzelf.

En nu ik toch in zo’n blijmoedige bui ben, zie ik ook het voordeel van al die mensen, die zich als non-binair identificeren: zo’n gender dat ergens zweeft tussen 0 en 1.

Soms loopt dat uit op getut en wezenloos narcisme, maar toch ook: dit zijn de stoottroepers die de slag leveren tegen de binaire, gedigitaliseerde samenleving. Het zijn de algoritme-wrekers.

