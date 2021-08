‘De aanpak van Nederland gaat ongelooflijk veel mensenlevens kosten’

Ze blijven binnenkomen: berichten van wanhopige Afghaanse tolken die met hun kinderen proberen te vluchten via het overvolle vliegveld van Kabul, maar onverrichter zake terugkeren. Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van de defensievakbond AFMP, klinkt boos en gehaast als ze over de situatie in het door de Taliban overrompelde land spreekt. Soms herhaalt ze een frase die ze tien minuten eerder op dezelfde wijze formuleerde. Ze is moe, heeft voorgaande nacht twee uur geslapen.

Snels kan er niet bij hoe weinig daadkracht de Nederlandse regering heeft getoond om Afghanen die „hun leven voor ons riskeerden” hierheen te halen. De last minute pogingen – minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) kondigde maandag meerdere evacuatievluchten aan – zijn „too little too late”, zegt ze. Het overvolle vliegveld behoeft nu hoogstwaarschijnlijk eerst militaire interventie voordat mensen veilig gered kunnen worden.

Al „maandenlang” waarschuwt Snels voor de risico's voor tolken en andere Afghanen die de Nederlandse en Europese missies in Afghanistan hebben geholpen, zegt ze. Met vier oudgedienden van die missies probeert ze op eigen initiatief contact te leggen met Afghanen en hen en hun families naar hier te krijgen. Een klein deel, zo'n twintig, kregen de vijf in beeld, werk dat de regering volgens Snels zélf had moeten doen. „Alle betrokken ministeries kijken naar elkaar”, fulmineert ze. „Ik schaam mij er diep voor dat ik Nederlander ben.”

Wie moet Nederland hierheen halen?

„Alle Afghanen die de Nederlandse en Europese missies hebben geholpen: de beveiligers van onze compounds, politieagenten die meedraaiden met de missies, tolken, allemaal. Iedereen daar weet dat deze mensen voor ons gewerkt hebben en dus lopen ze gevaar. Nederland zet alleen in op tolken en hun families, maar als je denkt dat deze mensen niet allemáál gevaar lopen, ben je echt niet van deze wereld. Onlangs hebben de Taliban een Afghaan opgehangen, alleen omdat hij kok was voor de Franse missie. Plus: Europese regels schrijven voor dat landen zich óók moeten ontfermen over beveiligers. Als de Nederlandse regering niet in ieder geval ook hen redt, stappen wij naar de kantonrechter.”

Wat zeggen de tolken in Afghanistan met wie jullie contact hebben?

„Dat ze niet worden geholpen. Drie tolken met kleine kinderen kregen een bericht van Buitenlandse Zaken dat ze vandaag om 10.00 uur op het vliegveld moesten zijn. Toen ze aankwamen, was er niemand. Een andere tolk is inmiddels zelf maar vertrokken uit Kabul, op de vlucht voor de Taliban. Anderen meldden zich eerder al bij de ambassade, maar werden niet binnengelaten. Ze kregen te horen dat de situatie dusdanig was dat verzoeken alleen nog per mail werden afgehandeld. Onbeantwoorde mails bleken in spamboxen te zijn beland. Werkelijk, hoe deze crisis wordt gemanaged... Jij en ik hadden het beter gedaan.”

Waar is het misgegaan?

„Ik snap niet dat niemand dit voorzien heeft. Ik roep al maanden: is er een evacuatieplan klaar, een noodplan? Maar het bleef stil. En nu is het te laat. De betrokken bewindslieden hebben het erop aan laten komen. Bijleveld, Grapperhaus (Justitie, CDA), Kaag (Buitenlandse Zaken, D66), Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD), premier Rutte (VVD): niemand heeft de regie genomen, niemand heeft leiderschap getoond. Tolken die hierheen wilden komen raakten verstrikt in ongelooflijke bureaucratische processen, met eisen die niet realistisch waren. Andere landen hanteerden een veel ruimhartiger beleid en hebben gewoon grote groepen in veiligheid gebracht. Dan maar het risico dat er een paar te veel mee zijn gekomen. De aanpak van Nederland gaat ongelooflijk veel mensenlevens kosten.”