CTP nieuwe eigenaar van distributiehub Amsterdam

De bouw van het Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is nog maar een paar maanden bezig, of het wisselt al van eigenaar. Het distributiecentrum, dat met 220.000 vierkante meter de eerste ‘XXL logistieke stadshub van Nederland’ moet worden en emissievrije logistiek moet gaan faciliteren, komt voor 307 miljoen euro in handen van vastgoedontwikkelaar CTP, zo hebben beide partijen maandag bekendgemaakt.

CTP neemt 100% van de aandelen van ALC over van vastgoedinvesteerder Paul Vermaat en ontwikkelaar Wim Beelen. Die laatste is de oprichter en voormalig eigenaar van afvalverwerk- en sloopbedrijf de Beelen Groep uit Harderwijk, dat hij vorig jaar verkocht aan Opportunity Partner.

Vermaat is bekend van cateringbedrijf Vermaat Groep, dat in 2015 werd verkocht aan een Zwitserse investeringsmaatschappij. Volgens CTP is de overname van ALC „de grootste aankoop van een enkelvoudig gebouwencomplex in de geschiedenis van het Nederlandse logistieke vastgoed”.

Schone logistiek

Het is de bedoeling dat de Amsterdam Logistics Cityhub niet alleen als opslag- en overslagcentrum gaat dienen, maar het ook mogelijk maakt dat goederen in elektrische busjes en zelfs elektrisch aangedreven boten de stad in worden vervoerd.

Bouw van het logistieke centrum sluit aan bij de milieuwensen van Amsterdam

In totaal krijgt het centrum 125.000 vierkante meter aan te verhuren distributie- en opslagruimte, 11.000 vierkante meter aan kantoorruimte, bijna 1.700 parkeerplaatsen en 220 ‘loading docks’. Daarnaast heeft het een grote kade die toegang geeft tot ’t IJ.

De bouw van het logistieke centrum past in de langgekoesterde wens van de gemeente Amsterdam de luchtvervuiling in de stad te verminderen. Belangrijk daarvoor is dat het transport van leveranciers (naar de horeca, winkels en industrie) die elke dag de stad in en uit rijden, schoner wordt. Vanaf 2030 zijn voertuigen met een verbrandingsmotor niet meer welkom in het centrum.

Midden-Europa

In Nederland is CTP misschien geen bekende naam, maar in Midden-Europa is het een grote speler in de vastgoedwereld. Het bedrijf werd in de jaren negentig opgericht door de Groningse Remon Vos, die in Tsjechië begon met het bouwen van bedrijvenparken met distributiecentra en hallen. Het grootste gedeelte van het vastgoed, ruim 6 miljoen vierkante meter, staat nu in landen als Tsjechië, Roemenië en Slowakije. Het afgelopen half jaar kreeg CTP daarmee ruim 160 miljoen euro aan netto huurinkomsten binnen.

In maart haalde de ontwikkelaar via een beursgang in Amsterdam 840 miljoen euro op om verder te kunnen groeien in West-Europa. En dat is CTP nu dus ook aan het doen. De afgelopen maanden kocht het bedrijf grond aan in Waalwijk en is het al bezig met de ontwikkeling van hallen in Lelystad en Ridderkerk. „We zijn nu vier maanden echt actief in Nederland, en we hebben veel gesprekken met verschillende partijen voor de bouw van nieuwe bedrijvenparken”, aldus Ralph de Munnik, hoofd van de Nederlandse CTP-divisie.

Lees ook: Is er in de stad nog plaats voor industrie?

Volgens De Munnik is de distributiehub in Amsterdam „in elk geval binnen de portefeuille van CTP de eerste in zijn soort, en ook in de Nederlandse markt”. Dat zit ’m volgens hem vooral in de verschillende functies van het pand, zoals overslag op kleinere elektrische voertuigen, opslag en de kantoorruimte. De Munnik: „En de ligging natuurlijk, aan land én het water, voor beide maar 7,5 kilometer van Amsterdam Centraal af.”

Een belangrijk onderdeel van de distributie naar de stad gaat het vervoer met elektrisch aangevoerde boten zijn. „Daarvoor werken we nu samen met het havenbedrijf en de gemeente”, aldus De Munnik.

Wim Beelen, het brein achter ALC, zegt desgevraagd alweer bezig te zijn met het ontwikkelen van het volgende logistieke centrum. Hij zegt zich liever te richten op het ontwikkelen van nieuwe vastgoedprojecten dan die ook te beheren. „Er waren meer dan tien partijen geïnteresseerd in ALC. Ik heb echter niet gekozen voor degene die het meest wilde betalen, maar die het dichtst bij mijn visie kwam. Nu kijken we of we weer ergens anders een gemeente blij kunnen maken met het kopen van vervuild terrein, en daar iets moois kunnen neerzetten.”