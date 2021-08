Zeven militairen tekenen bezwaar aan tegen coronavaccin

Zeven Nederlandse militairen hebben bezwaar aangetekend tegen toediening van een coronavaccin. Zij kunnen daardoor niet mee op missie naar het buitenland, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag na berichtgeving van de Volkskrant.

De voor de beoordeling van de protestschriften verantwoordelijke commissie verklaarde de op godsdienstovertuiging gestoelde bezwaren van twee van de militairen gegrond. Defensie zal hen bij een volgende uitzending niet opnieuw vragen zich te laten vaccineren. In plaats daarvan wordt gekeken of er een functie voor hen is binnen de missie waarvoor vaccinatie niet noodzakelijk is, aldus een defensiewoordvoerder. De bezwaren van drie anderen werden ongegrond verklaard omdat de vaccinweigering niet gebaseerd was op religieuze, medische of levensbeschouwelijke gronden. Van de overige twee bezwaren werd er één ingetrokken en moet er één nog worden beoordeeld.

Vaccinatie is verplicht voor militairen die op missie gaan. Voor alle vaccinweigeraars geldt dan ook dat zij andere werkzaamheden toebedeeld krijgen in Nederland. Hun leidinggevenden weten alleen dat zij om medische redenen niet mee reizen, maar worden van de bijzonderheden niet op de hoogte gebracht.

De militairen wier bezwaarschrift is afgewezen, moeten een nieuw bezwaarschrift indienen als zij zich bij een volgende missie nog steeds niet willen laten inenten. Bij twee afgeslagen missies kijkt Defensie of je nog geschikt bent voor een rol als militair. Het is onduidelijk of de militair die zijn protest introk en de drie militairen wier bezwaar ongegrond verklaard is, inmiddels ingeënt zijn.

Correctie (16 augustus 2021): In een eerdere versie van deze blogupdate stond op basis van foutieve, door Defensie verstrekte informatie dat de twee militairen wier bezwaar is gehonoreerd bij een volgende missie opnieuw protest moeten aantekenen en dat bij twee opeenvolgende afgeslagen missies wordt gekeken of zij nog wel geschikt zijn als militair. Dit gaat over de militairen wier bezwaar is afgewezen en is in deze versie van deze blogupdate aangepast.