Zomergast Alfred Birney toont duistere zijde van de mens

Geduldig en precies knoopt de jongen in de rivierbedding het koord om de vis en de andere kant om een kleine steen. Hij gooit de vis terug het water in en ziet kraaiend van plezier toe hoe het dier geen kant meer op kan. Daarna herhaalt hij het trucje met een kikker en een slang. Het tafereel wordt gadegeslagen door zijn opvoeder, die de jongen, als deze slaapt, een grote kei op de rug bindt.

Het was niet moeilijk om te bedenken waarom schrijver Alfred Birney (1951) Zomergasten zondag liet beginnen met deze scène uit de film Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring. „Ik ben zelf iemand met zo’n steen op mijn rug. Ik heb een last van mijn vader overgedragen gekregen”, zei Birney. Hij groeide op met een zeer gewelddadige vader, een Indonesiër die eind jaren veertig met de Nederlanders had meegevochten en meegemarteld in een poging de Indonesische onafhankelijkheid tegen te houden.

De steen op zijn rug wilde Birney aan het eind van de uitzending afwerpen, zei de 69-jarige schrijver met een kort gebaar naar het water rondom de ondergelopen caravan die het Zomergasten-decor vormt. Het tekende de openheid waarmee hij het interview benaderde. Tegelijkertijd leek het in het eerste uur alsof Birney zich voorgenomen had om de kijker een stevige steen op de rug te binden. Er volgde een tournee langs de duistere delen van de menselijke staat: een gruwelijke martelscène uit de speelfilm De Oost, verhalen van Vietnamveteranen over hoe heerlijk het is om een mens te doden. Die laatste kwamen uit de documentaire First Kill, waarin een man uiteenzette hoe hij in Vietnam rondliep met 36 afgesneden oren aan zijn riem, van de vijanden die hij had gedood. Helaas had hij ze bij de douane moeten afgeven.

Bij al dat soort fragmenten dook Birneys vader op: hoe hij even wreed was geweest als de fictieve karakters in De Oost (de zoon: „Je moet het maar kunnen”), hoe hij veel méér dan 36 Indonesiërs had vermoord en daar kleine Freddy al op diens zesde in detail over vertelde. Birney beschreef het in zijn bekroonde roman De tolk van Java, waar hij nu over zei: „Als jullie willen weten wat oorlog is, nou hier. Zie er maar doorheen te komen.”

Birneys Zomergasten was ook een aanklacht tegen de geringe belangstelling die er decennialang was voor de misdaden van het Nederlandse leger in Indonesië. Vlijmscherp fileerde hij een Polygoon-item uit 1950 over de terugkomst van soldaten in Nederland. „Daar wordt de geschiedenis al onder het tapijt geschoven”, zei hij over de interviews aan het eind van de loopplank, die geen moment gingen over de oorlog of het land waar de soldaten vandaan kwamen. „Er is ze nooit gevraagd wat ze hebben meegemaakt. Niet in 1955, niet in 1960, niet in 1965, nooit!”

Waar het gesprek zich verwijderde van wat Birney zich had voorgenomen te zeggen, verliep het moeizamer. De schrijver zocht naar woorden, trommelde met zijn vingers op tafel en vroeg interviewer Janine Abbring herhaaldelijk wat zij er eigenlijk van vond. Vooral bij een aantal politiek getinte onderwerpen (het slavernijdebat, de multiculturele samenleving, de vraag welke grappen een humorist nu nog kan maken) leek het soms alsof Birney niet wist wat hij moest zeggen, of niet wilde zeggen wat hij vond. Omdat Abbring daar het debat ontweek, leverde het een reeksje onbevredigende momenten op.

Zelfmedelijden mag niet

De muziek – Birney was gitarist tot hij problemen kreeg met een van zijn handen – trok de uitzending weer in gang. Toen Abbring terloops vroeg naar wanneer Birney zich het meest had thuis gevoeld, zei hij: „Ik ben nog niet zo ver gekomen.” Op een vraag naar het verdriet om een verloren jeugdliefde zei Birney dat verdriet iets is wat je hebt om wat een ander overkomt, niet om jezelf. „Misschien schrijf ik over verdriet zonder dat ik weet dat ik het over verdriet heb. Misschien leef ik met een groot verdriet.” Waarna Birney, niet voor het eerst, giechelde. „Je lacht het weg”, constateerde Abbring. Birney: „Dat is een Aziatische tic. Zelfmedelijden mag niet.”

Het was de voorafschaduwing van een bijzonder slotakkoord, waarin weer te zien was dat Abbring haar gasten ongemerkt naar een sfeer van grote intimiteit kan leiden. De aanleiding was een fragment uit de speelfilm Departures, waarin een verstoorde vader-zoonrelatie centraal staat. Net als aan het begin van de avond speelde een steen een belangrijke rol in de scène – de romanschrijver Birney had alles met zorg gecomponeerd. „Ik heb nooit mijn warme hand op het koude hoofd van mijn overleden vader kunnen leggen”, zei hij naar aanleiding van de filmscène. „Misschien is dat mijn eigen verdriet.”

Hij leek zich pas wat later gerealiseerd te hebben dat hij, ondanks alles, had gesproken over een verdriet dat niet van een ander was. „Ik wou dat ik een steen bij me had”, verwees Birney terug naar het begin van de uitzending en het water in het decor. Hij keek zijn interviewster ernstig aan: „Ik heb dat nooit zo tegen iemand gezegd. Ik wil het er niet meer over hebben.”

