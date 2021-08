Bij Illias word je clean gekapt en bijgepraat over je kennissen

Bij Ilias Amawa (41) moet je vaak lang wachten. Ook al werkt hij, zeker op zaterdag, met drie kappers naast zich. Het wachten maakt de meeste klanten niet uit. Ze komen binnen, geven de andere wachtenden een boks – „ hé broer!” – en beginnen een praatje. Dat gaat vooral over gezamenlijke kennissen en vrienden. De klanten in de kappersstoelen mengen zich in het gesprek. Het wachten is gezelligheid.

Het lijkt alsof iedereen elkaar kent in kapsalon Ilias Coiffure in Tilburg. Als er niet vier kappersstoelen stonden, zou het een buurthuis kunnen zijn, met veel spiegels. Er staat muziek aan, klanten spreken in het Frans, Engels, Nederlands en Dendi (West-Afrikaanse taal) met elkaar. „Hoe is het met Assan?”

„Pas nog gezien, gaat goed man.”

De kappers komen uit Somalië, Guinee en Benin. Ilias komt uit Togo. Er werken ook kappers uit Eritrea en van de Antillen.

Ilias Coiffure knipt iedereen maar is gespecialiseerd in black hair. Dat is een andere techniek, zegt Ilias. „Je moet weten wat je doet. Gewone kappers kunnen het niet.” Al zijn er, zegt hij, uitzonderingen.

De meeste klanten zijn man. Die komen vaker langs. Ze moeten wel. Hun kapsels zijn kort en messcherp. Clean, noemen ze dat bij Ilias. Die strakke lijn moet worden bijgehouden – eigenlijk wekelijks. En dus scheren de vier kalme kappers geconcentreerd nekpartijen op. Variatie is er vooral bovenóp het hoofd, waar de een het haar kort wil maar het van de ander langer mag krullen.

Mohammed (10) heeft een kapsel met krulplukjes bovenop het hoofd. Ze zijn goudgeel geverfd, het oogt als een kroon. Het opgeschoren gedeelte van zijn kapsel komt hij laten bijwerken.

Ook de variant met een soort knotjes, die als stenen op een dambord op het hoofd liggen, is populair. Ilias laat zien hoe je die maakt: het haar wordt in gelijke plukjes verdeeld. Elke pluk wordt in elkaar gedraaid en met een haaknaald door elkaar getrokken. Met het eindresultaat kun je rustig douchen, het blijft mooi.

Tussen alle mannen wringen zich twee vrouwen met een peuter in een buggy naar binnen. Het jochie heeft er geen zin in. De moeder klimt in de kappersstoel, klemt haar zoontje op schoot en zoekt een filmpje op haar telefoon. Kapper Sabimeri knipt in hoog tempo de krulletjes kort.

Beroemd in de buurt omgeving zijn Ilias en zijn collega’s om het designscheren. Met een mesje worden figuren in het korte haar gesneden. Vooral Antilliaans-Nederlandse mannen komen ervoor naar de kapsalon.

Een jongen wordt snel geknipt in kapsalon Ilias Coiffure. Foto Simon Lenskens

Adoptieouders

Ilias begon in Togo al met knippen en scheren. Kort gezegd waren zijn ouders te arm om voor hem te zorgen. Een ouder echtpaar ontfermde zich over hem – dat gebeurt vaker in Togo, zegt Ilias.

De ellende begon voor hem toen zijn adoptieouders overleden. Er trekt een schaduw over zijn gezicht als hij dat vertelt. Hij kwam op straat terecht.

Hij vertrok naar Nederland. In 2000 vroeg hij asiel aan. Dat werd eerst afgewezen. Tijdens zijn jaren in het asielzoekerscentrum knipte hij het haar van andere asielzoekers – een eindeloze poule aan geduldig oefenmateriaal waardoor hij steeds beter en behendiger werd. Zijn asielaanvraag werd toegekend bij het generaal pardon in 2007.

In 2009 begon hij een kapperszaak in Tilburg. Maar een zaak runnen bleek een opgave en hij maakte schulden in plaats van winst. In 2012 stopte hij. In 2016 probeerde hij het opnieuw. Dit keer aan de levendige Korvelsweg. Inmiddels zijn de schulden vrijwel afbetaald en loopt zijn zaak als een trein.

Ilias Amawa over het knippen van black hair: „Je moet weten wat je doet. Gewone kappers kunnen het niet.” Foto Simon Lenskens

De meeste klanten komen uit Tilburg, maar ze komen ook van buiten die stad. Ook vandaag. Een klant uit Den Bosch. „Mijn broer zweert bij deze kapper”, zegt hij. „Dus tja, dan stap je in de auto.”

„Broer, ik kom uit Rotterdam”, zegt de man naast hem. „Ik heb vrienden in Tilburg, dat combineer ik.”

De droom van Ilias Amawa is om meerdere kapsalons te openen. „Zeker buiten de Randstad zijn kleinere steden en dorpen met veel donkere mensen maar zonder kapsalon waar ze goed geknipt kunnen worden. Daar ligt mijn kans.”