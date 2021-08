Via de track- en-trace-code weet ik dat er drie pakketten door PostNL bezorgd zullen worden, dus blijf ik op het aangekondigde tijdsblok keurig netjes thuis, om die aan te nemen.

Als er wordt aangebeld en ik de deur open, vraagt de bezorger: „Bent u thuis?”

