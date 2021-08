Amerikaanse toezichthouder onderzoekt autopilot Tesla

De auto’s van Tesla worden onderzocht door de Amerikaanse toezichthouder NHTSA. De zelfrijdende software zou moeite hebben met het herkennen van geparkeerde hulpdiensten. Dat meldt persbureau AP maandag.

Het onderzoek richt zich op praktisch alle auto’s die Tesla heeft verkocht in de Verenigde Staten sinds 2014, in totaal bijna achthonderdduizend. Het gaat hierbij om alle huidige Teslamodellen: Y, X, S en 3. De nationale verkeersveiligheidsdienst stelt dat er sinds 2018 elf ongelukken zijn geweest waarbij de Tesla’s inreden op stilstaande hulpdiensten.

De meeste incidenten vonden ‘s nachts plaats, waarbij de voertuigen van de hulpdiensten stilstonden met flikkerende sirenes. Soms ging het ook om bijvoorbeeld een waarschuwingsbord met verlichting. De NHTSA zal bij het onderzoek ook kijken hoe de zelfrijdende technologie de bestuurder dwingt zich actief op de weg te blijven richten.

Achterover geleund

Bestuurders die gebruik maken van de zelfrijdende functie van Tesla, worden daarbij opgedragen alert te blijven zodat zij op ieder moment kunnen ingrijpen. De software houdt de auto in de rijbaan en op afstand van andere auto’s, maar kan fouten maken. Bij sommige ongevallen zaten bestuurders achterover geleund in hun stoel of hadden zij gedronken.

Sinds juni 2016 zijn er 31 ongevallen met Tesla’s gemeld bij de verkeersdienst, deels met dodelijke afloop. Bij 25 daarvan was op dat moment de zelfrijdende software actief.