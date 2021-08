Alleen de welgestelden worden hier verwend

Deze zomer vertelde ik in het televisieprogramma Het Filosofisch Kwintet het verhaal van een vriend van mij dat mij maar niet loslaat. Het gaat om iemand die een paar jaar jonger is dan ik, een universitair diploma heeft en een goede baan in het bedrijfsleven. Ik dacht dat hij het hem goed ging, maar dat had ik mis. Hij vertelde mij dat de enige plek waar hij in Amsterdam een woning kon betalen in een buurt is waar regelmatig schietpartijen plaatsvinden. Omdat hij geen andere manier zag om de huizenmarkt op te komen, besloot hij op een gegeven moment om spaargeld in bitcoin te beleggen. Dat was vlak voordat die markt in elkaar stortte.

Aan tafel antwoordde Arnon Grunberg toen dat het de vrije keuze was van die vriend van mij om in bitcoin te beleggen en dat we in Nederland nogal verwend zijn door een overheid die onzekerheden voor burgers wegneemt. Dat miskent echter het probleem dat in dit voorbeeld naar voren komt en het hart van onze samenleving betreft: het idee dat merite, eigen verdienste, bepalend is voor je economische situatie.

Neem de huizenmarkt. Dat de Amsterdamse binnenstad voor veel mensen buiten het bereik ligt, is al lang een feit. Maar de laatste jaren stijgen de prijzen door het hele land enorm hard. Veel jongeren die de woningmarkt niet op kunnen komen blijven langer bij hun ouders. Degenen die wel uit huis gaan, staan voor een duivels dilemma: meedoen aan de biedingsoorlog en jezelf met een enorme schuld opzadelen of maandelijks veel hogere lasten betalen door te huren. Mensen met welvarende ouders die kunnen helpen met de eerste optie zijn minder geld kwijt dan de mensen zonder vermogen die gedwongen zijn tot optie twee. Dat is eigenlijk bizar.

Of neem het onderwijs. Dat is bij uitstek de plaats waar eigen verdienste en talent ertoe doen. Hier zien we de laatste jaren echter een wildgroei aan dure bijscholing. Gevolg: de kansen van kinderen van welvarende ouders worden aanzienlijk vergroot. De voordelen van afkomst werken ook op minder directe manier. Afgelopen zomer gaf ik digitaal les bij een weekendschool aan een groep basisschoolleerlingen in Amsterdam Nieuw-West. Het was schrijnend om te zien hoe uitdagend de thuissituatie van sommige kinderen was: kleine ruimtes, herrie op de achtergrond en familieleden die andere dingen deden in de kamer van waaruit de leerlingen les moesten volgen.

Kijk ten slotte naar belastingen. Dat het systeem voor een grote groep minder welgestelde mensen niet goed werkt, is door de Toeslagenaffaire duidelijk geworden. Dat is eufemistisch: het systeem is tegen die mensen gericht. Daartegenover staat berichtgeving over de beperkte belasting die de allerrijksten betalen of individuen die zich zonder risico’s en zonder consequenties verrijken met belastinggeld. Dat is natuurlijk anekdotisch. Maar het past binnen een groter verhaal.

Recent las ik Capitalism, Alone, het nieuwe boek van econoom Branko Milanovic. Die titel slaat op het feit dat er wereldwijd geen alternatief is voor het kapitalisme. Dat is dezelfde boodschap als Fukuyama’s ‘einde van de geschiedenis’ in de jaren negentig. Maar terwijl dat een verhaal was van zege en tevredenheid, is het vertoog van Milanovic grimmig. Het kapitalisme dat in het Westen heerst, werkt niet voor een groot deel van de bevolking. Het leidt op sommige punten zelfs tot sterkere ongelijkheid dan het kapitalisme van de negentiende eeuw! Het enige alternatief is het politiek kapitalisme van China dat echter ook kampt met fundamentele tekortkomingen.

We hebben het hier over het fundament van onze moderne samenleving, namelijk de mate waarin het leven bepaald wordt door eigen verdienste. Het gevaar is een lijn dwars door de samenleving. Boven die lijn werkt van alles in je voordeel. Heb je welvarende ouders of toevallig op het juiste moment een huis gekocht, dan werken huizenmarkt, onderwijs en belastingen in je voordeel. Daaronder niet en wordt het steeds moeilijker om aan de andere kant te komen.

Het verhaal van die vriend van mij laat zien hoe hoog die lijn staat. Een universitaire opleiding en een goede baan zijn niet voldoende om een bestaan op te bouwen. Hoe moet het zijn voor al die mensen die minder opleiding en inkomen hebben?

Het is onterecht dat mensen als Grunberg hier wijzen op individuele verantwoordelijkheid. Als er mensen in Nederland verwend worden, dan betreft dat bizar genoeg de welgestelden.

Het is een maatschappelijk probleem als vooruitgang voor jonge getalenteerde mensen niet mogelijk is door opleiding en hard werken en zij hun heil zoeken in speculatieve financiële markten. Dat is geen samenleving van merite, maar van renteniers.

Haroon Sheikh is filosoof, verbonden aan de WRR en de VU. Maxim Februari is deze week afwezig.