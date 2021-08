Zeker twintig doden door tankexplosie in Libanon

Door een tankexplosie in de noordelijke regio Akkar in Libanon zijn zondagochtend vroeg zeker twintig doden gevallen. Nog eens 79 mensen raakten gewond, meldt het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe de ontploffing plaats heeft kunnen vinden. In de wagen zat brandstof.

Volgens persbureau Reuters zouden zeker 200 mensen getuige zijn geweest van de explosie. Ziekenhuizen in het noorden van Libanon roepen inwoners op om bloed te doneren voor de gewonden. Minister van Volksgezondheid Hamad Hassan vraagt de ziekenhuizen op Twitter om de gewonden op te nemen, op kosten van de regering. De instellingen dreigen door de economische crisis in het land de deuren te moeten sluiten.

Lees ook: Als er één dingetje mis gaat, is het in de Libanese havenstad Tripoli game over

Libanon is momenteel getroffen door een zware economische crisis. Het land kampt al maanden met brandstoftekorten. Zaterdag maakte het leger bekend duizenden liters benzine en diesel in beslag te hebben genomen die distributeurs in het hele land aan het hamsteren waren. Militairen hebben eigenaren van benzinestations gedwongen om benzine te verkopen aan klanten. Sommigen weigerden dat te doen, in de hoop nog meer winst te maken als de prijzen zouden stijgen.

De ontploffing van zondag gebeurde iets meer dan een jaar na de grote explosie in de haven van Beiroet. Daarbij vielen zeker 218 dodelijke slachtoffers.