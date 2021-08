Vluchtelingen in belegerd Kabul: ‘We willen vrede, dan kunnen we weer naar huis.‘

In het holst van de nacht greep Zarmina (24) haar twee kinderen en verliet ze samen met haar schoonvader en diens vader hun huis. Niks hadden ze mee, behalve wat documenten en de blauwe boerka die Zarmina verder in de nacht deed verdwijnen. Hun bestemming: Kabul. De enige plek, zo dachten zij, waar ze nog veilig zouden zijn voor de snel oprukkende Taliban.

Dat de strijders amper een week later ook daar door de straten zouden trekken, kon niemand toen nog bedenken.

Zondagochtend zit Zarmina, die uit veiligheidsoverwegingen haar achternaam niet deelt (deze is bij de krant bekend), nog niets vermoedend in de schaduw van een tent, gekregen van een lokale ngo, aan de rand van het Sara-e-Shamali park in het noorden van Kabul. Buiten spelen kinderen tussen lijnen waarover lakens zijn gespannen, voor degenen voor wie bij aankomst geen tenten meer waren.

In niet meer dan enkele weken, enkele dagen, zijn parken door heel Kabul veranderd in tentsteden als Sara-e-Shamali. De nieuwe bewoners zijn jonge mannen, vrouwen, kleine kinderen op de arm, kreupele ouderen in hun kielzog, met vaak niet meer dan een tasje kleding en mapjes documenten als hun bezit. Tijd om hun levens in te pakken was er niet. Het gevaar kwam steeds dichterbij.

Lees ook dit verslag van Hanneke Chin-A-Fo uit Kabul: ‘Er is niemand meer hier die ons helpt’

De pijlsnelle veroveringstocht van de Taliban in Afghanistan heeft zo een ongekende humanitaire crisis ontketend die zich nu ten volle uitspeelt in de hoofdstad. Volgens de voorzichtigste schattingen van OCHA, het VN-kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken, zijn ten minste 13.500 vluchtelingen in Kabul neergestreken in parken als Sara-e-Shamali.

Aantallen die zich bovenop anderen stapelen. Zoals de 400.000 Afghanen die sinds begin dit jaar zich al genoodzaakt zagen hun huis te ontvluchten. En de tienduizenden anderen die sinds juli wekelijks de grens met buurlanden als Oezbekistan en Iran over vluchtten.

Het verkeer staat vast

Toegangswegen vanuit het noorden, waar de strijders in de ene na de andere provinciehoofdstad hun vlag deden wapperen, naar Kabul zijn deze dagen veranderd in een horizon van nauwelijks bewegend verkeer. Iedere achterbank is tot het maximale gevuld, sommigen zitten ingeklemd tussen matrassen en andere huiswaar in de laadbak van kleine vrachtwagens.

„Gelukkig krijgen we hulp van lokale mensen”, zegt Zarmina. Ze brengen eten, water, dekens. Maar met aantallen die ieder uur verder toenemen, is er nooit genoeg. Wie de ingang van het park nadert, wordt meteen aan alle kanten wanhopig aangeklampt, in de hoop dat de bezoeker van een ngo is die hen kan helpen. Op hulp van de regering rekent niemand hier meer.

„Ze doen niets voor ons, helemaal niets”, foetert een man, achter wiens rug de grote ogen van zijn dochter zichtbaar zijn. „We hebben niets meer. Geen huis, geen kleren, geen hoop.”

De gevluchte Zarmina, met haar twee kinderen, in het tentenkamp bij het Sara-e-Shamali park, Kabul. Foto Fazelminallah Qazizai

De dag dat Zarmina met haar kinderen en schoonfamilie vluchtte, stond de Taliban voor haar deur. De strijders hadden kort ervoor de militaire basis Bala Hisar ingenomen, gelegen op een heuvel in de provincie Kunduz. Zarmina en haar familie woonden aan de voet van die heuvel. „Ze wilden munitie van de basis bij ons in huis bewaren. En ik moest voor eten voor hen zorgen.”

Ze besloten te vluchten. Alleen Zarmina’s man, die als beveiliger op de luchthaven in Kunduz werkte, zou achterblijven. De laatste keer dat hij haar belde, zo’n vijf dagen geleden, hadden de strijders ook de luchthaven ingenomen. Hij vertelde dat hij en anderen naar de naastgelegen provincie Panjshir wilden proberen te ontsnappen. „Sindsdien hebben we niets meer gehoord.”

Lees ook: Hoe kon de opmars van de Taliban zó snel gaan?

De val van Kunduz leidde een week in die zelfs de meest ingevoerde Afghanistanexperts versteld deed staan. Meer dan een derde van alle provinciehoofdsteden werd in een paar dagen veroverd, niet zelden met nauwelijks verzet van het Afghaanse leger. Alleen al op vrijdag vielen Kandahar en Herat, na Kabul de tweede en derde stad van het land.

Deze zondag worden de bewoners, nieuw en oud, wakker in een stad die omsingeld is. Honderden dringen in paniek samen voor banken die hun deuren sluiten. Ook winkeliers gooien in allerijl hun rolluiken naar beneden als geruchten steeds luider worden dat de Taliban nu ook Kabul hebben bereikt. Mensen rennen, auto’s scheuren. De vertrekhal van de luchthaven wordt overspoeld.

In het uitpuilende Sara-e-Shamali park is voor paniek nauwelijks ruimte meer. Dit had het veilige eindpunt moeten zijn. In Kabul waren immers nog wél internationale troepenmachten aanwezig, zij het vooral om hun eigen mensen te evacueren, zoals bijvoorbeeld de Amerikanen zondag in allerijl deden. Hier zou het Afghaanse leger wel weerstand bieden. Toch?

Genoeg reden bang te zijn

Azizullah Sultani (25) durft aan het andere scenario, dat ook de hoofdstad op het punt van vallen staat, deze ochtend nog niet te denken. Pas twee dagen eerder wist de jongeman met een korte kuif samen zijn zus en haar zes kinderen vanuit Kunduz-stad naar Kabul te ontkomen. Hun nieuwe onderkomen is een bonte verzameling doeken die over touwen hangen tussen de bomen.

Sultani heeft genoeg reden om bang te zijn. In Kunduz werkte hij als verpleger voor de lokale politie. Dezelfde politiemacht waar ook zijn vader en twee broers voor werkten. „De Taliban hebben hen vermoord”, zegt Sultani. Bij de inname van de stad werden de achtergebleven agenten, onder wie zijn vader en broers, omsingeld. Sultani: „Ze vochten terug en zijn toen neergeschoten.”

Daags eerder was ook de man van zijn zus omgekomen, door een artillerieaanval.

In de chaos die volgde, met vergeefse luchtaanvallen van het Afghaanse leger die onder andere het huis van de familie Sultani troffen, verloren de broer en zus ook hun moeder uit het oog. „Ik heb overal gezocht”, zegt Sultani zacht. „Maar de stad was één grote hel.” Hup in de auto, alle kinderen achterin, de jongste van zijn jongste zus gewikkeld in een doek op schoot. Naar Kabul.

En nu? Wie zal het zeggen. Alleen Kabul rest nog, zucht zondagochtend Sultani’s nieuwe buurman Najmuddin Karimi (50), diens dochtertje van drie op schoot. „De regering moet de verwoesting stoppen. Deel de macht, doe iets. We willen vrede. Dan kunnen we weer naar huis.”

Lang hoeft Karimi niet te wachten. Enkele uren later melden Talibanonderhandelaars zich op het presidentieel paleis in Kabul voor een ‘vreedzame machtsoverdracht’.