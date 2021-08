Taliban nemen ook belangrijke stad Jalalabad in

De Taliban hebben zondagochtend zonder daarvoor te hoeven vechten ook de belangrijke stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen, meldt persbureau Reuters. Daarmee is hoofdstad Kabul nog de enige grote stad waar de regering de macht heeft. Met de inname van Jalalabad hebben de Taliban ook de wegen die Afghanistan met buurland Pakistan verbinden onder controle gekregen.

Lees ook: ‘De Taliban wisten precies hoe lang ze moesten wachten’

„Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de Taliban”, zegt een overheidsfunctionaris uit Jalalabad tegen Reuters. „Het toelaten van de Taliban was de enige manier om mensenlevens te redden.” Zaterdagavond hadden de Taliban ook al vrijwel zonder slag of stoot de noordelijke stad Mazar-i-Sharif ingenomen.

De Taliban rukken nu op naar Kabul. Daar is volgens Reuters de evacuatie van de Amerikaanse ambassade inmiddels in volle gang. Daarvoor zijn 5.000 militairen richting Afghanistan gestuurd. President Joe Biden heeft zaterdag gewaarschuwd met een „snelle en krachtige” militaire reactie te komen als de Taliban Amerikaans personeel in gevaar brengen.