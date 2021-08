Een Afghaanse militair in Kabul. Foto Reuters

Ondertussen is ook het Verenigd Koninkrijk begonnen met het evacueren van burgers en ambassadepersoneel uit Kabul. Er zijn al 3.300 Afghanen en hun familie naar het VK gebracht. Rusland heeft daarentegen aangegeven niet van plan te zijn de ambassade te evacueren, zegt een diplomaat tegen het Russische persbureau Interfax. De medewerkers blijven „rustig" doorwerken.

Onderhandelaars van de Taliban zouden op weg zijn naar het presidentiële paleis van Ashraf Ghani om te praten over een machtsoverdracht. Dat melden Afghaanse functionarissen aan persbureau AP. De Taliban willen Kabul zonder geweld overnemen van de Afghaanse regering.

Taliban in gesprek met Afghaanse regering over ‘vreedzame overgave’

De Taliban onderhandelen met de Afghaanse regering over een „vreedzame overgave” van Kabul. Dat meldt persbureau Reuters. De Afghaanse president Ashraf Ghani voert gesprekken met Amerikaanse diplomaten en NAVO-functionarissen over de snelle opmars van de Taliban in de hoofdstad.

Kabul is zondagochtend omsingeld door strijders van de Taliban. Ze zijn ook in de stad zelf gesignaleerd, maar de beweging zelf beweert de stad nog niet binnen te trekken en te gaan voor een geweldloze verovering.