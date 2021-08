Reddingswerk Haïti mogelijk bemoeilijkt door tropische storm, dodental verdubbeld

Het dodental van de zware aardbeving in Haïti is na een dag opgelopen tot zeker 724, meer dan een verdubbeling ten opzichte van wat de autoriteiten zondagochtend vroeg (Nederlandse tijd) nog meldden. Reddingswerkers blijven onder het puin zoeken naar mogelijke overlevenden, er worden nog veel mensen vermist. Door de beving van zaterdag zijn zeker 2.800 mensen gewond geraakt, honderden huizen en ook kerken, ziekenhuizen en scholen zijn beschadigd of verwoest.

Het reddingswerk kan bemoeilijkt worden door de naderende tropische storm Grace, die maandag laat of dinsdag vroeg (lokale tijd) wordt verwacht en volgens persbureau AP gepaard kan gaan met stortregens, overstromingen en landverschuivingen. De Amerikaanse Orkaandienst voorspelt 10 tot 20 centimeter regen in Haïti en de Dominicaanse Republiek, tot wel 38 centimeter in de zuidelijke delen van het eiland.

De aardbeving met een kracht van 7,2 vond plaats in het zuidwesten van Haïti. Daarna en ook zondag werden naschokken gevoeld. In sommige gebieden moesten overlevenden hun toevlucht zoeken op straat of op voetbalvelden, meldt AP. In de zwaar getroffen kustplaats Les Cayes brachten sommige families de nacht door op een sportveld. Volgens persbureau Reuters overnachtten sommige inwoners ook in de open lucht, omdat ze getraumatiseerd zijn door de herinnering aan de zware aardbeving die het land in 2010 trof.

Honderden huizen en ook kerken, ziekenhuizen en scholen zijn beschadigd of verwoest door de zware aardbeving die Haïti zaterdag trof. Foto Ralph Tedy Erol/Reuters Reddingswerkers blijven onder het puin zoeken naar mogelijke overlevenden, er worden nog veel mensen vermist. Foto Joseph Odelyn/AP Een man zoekt naar persoonlijke spullen in de puinhopen van zijn verwoeste huis in Les Cayes. Foto Joseph Odelyn/AP Mensen zoeken in het puin van een hotel in Les Cayes, in het zuidwesten van Haïti. Foto Stanley Louis/AFP

De Verenigde Staten sturen voorraden met eerste levensbehoeften en een team van 65 reddingswerkers met speciale apparatuur naar het getroffen land, melden de persbureaus. Ook het Rode Kruis heeft hulpverleners gestuurd om de schade op te nemen. De Nederlandse afdeling heeft giro 5125 geopend voor steun aan de slachtoffers.