Feyenoord begint competitie met ruime zege op Willem II

Feyenoord is het nieuwe seizoen begonnen met aanvallend voetbal en een ruime zege op Willem II (0-4). Ook Vitesse, FC Utrecht en FC Groningen wisten zondag hun eerste wedstrijd in de eredivisie te winnen. Het klassement wordt na de eerste ronde van de competitie op doelsaldo geleid door Ajax. De regerend landskampioen won zaterdag in eigen huis met 5-0 van NEC.

Feyenoord trapte af zonder Alireza Jahanbakhsh. De opvolger van Steven Berghuis was onvoldoende hersteld van de liesblessure die hij donderdag tegen FC Luzern opliep. Trainer Arne Slot liet Jens Toornstra, van origine middenvelder, spelen op de rechterflank. De Noorse middenvelder Fredrik Aursnes maakte zijn debuut. Hij is niet speelgerechtigd voor het thuisduel van donderdag met het Zweedse IF Elfsborg in de Conference League.

De eerste kans was nog voor Willem II, maar doelman Justin Bijlow redde uitstekend na een kopbal van Kwasi Wriedt. Vervolgens trok Feyenoord de wedstrijd snel naar zich toe. Bryan Linssen opende in de 17de minuut de score, na slecht keeperswerk van Robbin Ruiter. Luis Sinisterra maakte in de 25ste minuut de 2-0. In de openingsfase van de tweede helft ontdeed Guus Til de wedstrijd van het laatste beetje spanning door de 3-0 te maken.

Willem II moest na een klein uur verder met tien man, nadat Emil Bergström een zware overtreding maakte op Sinisterra. De ingevallen Naoufal Bannis bepaalde in blessuretijd nog wel de eindstand op 4-0.

FC Utrecht te sterk voor Sparta

FC Utrecht was in eigen stadion veel te sterk voor Sparta Rotterdam en won met 4-0. De score had nog hoger kunnen uitvallen voor de ambitieuze club, die hoopt dit seizoen mee te gaan doen voor de plekken drie en vier. Adam Maher bracht de thuisploeg al in de 2de minuut op voorsprong. Sparta had geen antwoord op het aanvalsspel van FC Utrecht en de thuisploeg kreeg de nodige kansen.

Sparta-trainer Henk Fraser, die zijn werk vanaf nu combineert met het assistent-bondscoachschap van Oranje, ergerde zich zichtbaar, maar het spelbeeld bleef na rust hetzelfde. Het duurde tot halverwege de tweede helft tot de tweede treffer viel door een kopbal van Mark van der Maarel. Invaller Anastasios Douvikas zorgde een kwartier voor tijd voor de 3-0. Simon Gustafson schoot in blessuretijd nog raak vanaf de strafschopstip, na hands van Bart Vriends.

Terugkeer Cambuur begint met nederlaag

Eerder zondag keerde SC Cambuur na 1.925 dagen, zo hadden de Friezen uitgerekend, terug in de Eredivisie. Lang zag het ernaar uit dat de Friezen een punt zouden overhouden aan het duel in eigen stadion met FC Groningen. Maar een doelpunt van de Noor Jørgen Strand Larsen in blessuretijd bezorgde de Groningers alsnog de winst: 1-2.

Vitesse won de uitwedstrijd bij PEC Zwolle met één doelpunt. De Deense spits Nikolai Baden Frederiksen, overgekomen van Juventus, verraste doelman Kostas Lamprou in de 20ste minuut met een afstandsschot. Riechedly Bazoer viel vlak voor rust geblesseerd uit bij Vitesse, dat tegen PEC ook al de gekwetste verdedigers Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen moest missen. De Arnhemmers spelen donderdag tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League.(ANP/NRC)