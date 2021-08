Dodental aardbeving Haïti loopt op tot 304

Het dodental als gevolg van de aardbeving van zaterdag op Haïti is opgelopen tot 304, melden de autoriteiten. Ook zijn zeker 1.800 gewonden gevallen. De hulpdiensten vrezen voor meer slachtoffers. Veel huizen, kerken, scholen en hotels liggen volgens persbureau Reuters volledig in puin.

Na de beving met een kracht van 7.2 volgde een serie naschokken. De beving op ongeveer 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince, was ook te voelen op de verderop gelegen eilanden Cuba en Jamaica.

Door reddingsoperaties van noodteams en gewone burgers zijn al heel wat mensen onder het puin vandaan gehaald, melden de hulpdiensten.

Zeker 949 huizen, zeven kerken, drie scholen en twee hotels zijn volledig verwoest. Honderden andere huizen, zeven scholen, drie gezondheidscentra en een gevangenis hebben flinke schade opgelopen, maar staan nog overeind. Er is geen grote schade gemeld aan de haven, het vliegveld en de telecominfrastructuur.

Noodtoestand

Interimpremier Ariel Henry vloog over de regio om de schade op te nemen en riep voor een maand de noodtoestand uit. Hij belooft alle mogelijke hulp te verlenen. „Het belangrijkste is om zoveel mogelijk overlevenden onder het puin te halen”, zei Henry tegen de pers. „We hebben begrepen dat de plaatselijke ziekenhuizen, met name die van Les Cayes, worden overspoeld met gewonden.”

DrArielHenry Dr Ariel Henry Nous allons prendre les dispositions nécessaires pr assister les personnes touchées par le séisme dans la Presqu’île du Sud. Nous devons faire montre de beaucoup de solidarité par rapport à l’urgence. Le gouvernement va déclarer l’état d’urgence. Nous allons agir dans la célérité 14 augustus 2021 @ 17:08 Volgen

In 2010 werd Haïti ook getroffen door een zware aardbeving. Daarbij vielen zeker 160.000 doden. Die beving was met een kracht van 7.0 weliswaar lichter dan die van zaterdag, maar het epicentrum lag destijds veel dichter bij de hoofdstad Port-au-Prince. Nu is daar volgens Reuters geen grote schade aangericht.