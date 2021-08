De Vuelta is ook dit jaar weer een ronde voor de beste klimmers

De hitte is terug in de Ronde van Spanje. In de noordelijke stad Burgos, een bekende tussenstop voor de pelgrims op weg naar Santiago de Compostella, kroop de temperatuur dit weekend naar de 40 graden Celsius. Zuid-Europa kampt al dagen met een hittegolf en ook in het binnenland van Noord-Spanje weerkaatste het felle zonlicht genadeloos op de marmeren tegels op het plein voor de gothische Santa Mariakathedraal in Burgos.

Nu kan het daar in augustus wel vaker warm worden, maar het zal toch even wennen zijn geweest voor de renners die er zaterdag van start gingen voor de 76ste editie van de Vuelta a España. Vorig jaar begon de derde en laatste grote ronde van het wielerseizoen pas op 20 oktober, vanwege de door corona door elkaar gegooide koerskalender. Niet zelden finishten de renners in het laatste zonlicht van de dag en moest er van bergtoppen worden afgedaald in de schemering. Ploegleiders en renners klaagden over het gebrek aan warmte en licht.

Er werden maar achttien in plaats van de gewoonlijke 21 etappes verreden, omdat de eerste drie etappes die in Nederland waren gepland – in Utrecht en Noord-Brabant – werden geschrapt. Op 8 november won Pascal Ackermann de massasprint in de laatste etappe naar Madrid; winnaar Primoz Roglic kwam in een rode trui met lange mouwen over de streep.

Dit jaar is de Vuelta in ere hersteld. Hoewel de ronde een week eerder dan normaal begint vanwege de Olympische Spelen, zullen de 184 renners van 23 teams als vanouds de Spaanse warmte in augustus en september moeten trotseren.

Voor hen ligt een parcours van 3.417 kilometer lang, te beginnen met een glooiende tijdrit van 7,1 kilometer dwars door het centrum van Burgos, die zaterdag werd gewonnen door Primoz Roglic. De Ronde van Spanje van 2021 is zoals altijd een race geschikt voor alleen de allerbeste klimmers, met als uitschieters etappes 9 en 18 waarin respectievelijk 4.500 en 5.000 hoogtemeters moeten worden bedwongen.

De renners krijgen in totaal zes zware bergritten en zes vlakke etappes met kansen voor de sprinters te verduren. Ertussen staan verraderlijke heuveletappes op het programma, met hier en daar beklimmingen met stijgingspercentages tot 30 procent (in de elfde etappe op de slotklim naar Valdepeñas de Jáen). Op 5 september wordt de Vuelta afgesloten met een lange tijdrit van ruim 33 kilometer naar bedevaartsoord Santiago de Compostella.

Bubbels en mondkapjes

Ook dit jaar gelden strenge maatregelen om het coronavirus buiten te houden. De Spaanse organisatie kreeg vorig jaar veel lof voor de manier waarop de verspreiding van het virus in de race werd voorkomen – alles werd continu ontsmet, van dranghekken tot accreditatiebadges. Ook nu is dat het doel, en zijn er bubbels, mondkapjes en is 2 meter afstand verplicht. Dit alles om een uitbraak te voorkomen.

De kathedraal in Burgos, startplaats van de eerste etappe van de Ronde van Spanje, een tijdrit over 7,1 kilometer. Foto Alvaro Barrientos/AP

De maatregelen lijken in grote mate op de regels tijdens de andere grote ronde die organisator ASO dit jaar hield: de Tour de France. Ook daar waren de regels op papier strikt, maar bleek in de praktijk dat met name de bubbels lang niet altijd werkten. In de straten van Andorra moesten journalisten wegspringen om naar hun teambus fietsende renners te ontwijken. Het bleef echter zonder gevolgen: in Frankrijk werd geen enkele renner positief bevonden. In Spanje moet blijken of het opnieuw mogelijk is met een karavaan van duizenden mensen een land te doorkruisen zonder het virus verder te verspreiden.

Vuelta lijkt steeds meer op Tour

Ook in andere opzichten lijkt de Vuelta elk jaar een beetje meer op de Tour. Hebben beide rondes al een bollentrui (rood in Frankrijk, blauw in Spanje) voor de beste klimmer en een groene trui voor de beste sprinter, dit jaar is ook het puntenklassement van de Ronde van Spanje aangepast op een manier die doet denken aan de Ronde van Frankrijk.

Omdat de Vuelta traditioneel weinig sprintetappes kent en er tot vorig jaar in elke etappe evenveel punten werden toegekend aan de winnaar, wonnen vaak goede klimmers en klassementsrenners ook de puntentrui.

Deze editie zijn er echter meer punten te verdienen in tussensprints en in vlakke etappes dan in bergetappes, waardoor de kans groter is dat daadwerkelijk een sprinter aan het eind van de Vuelta met de groene trui op het podium staat.

Roglic is de topfavoriet voor de eindzege. De Sloveen liet tijdens zijn gouden tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio zien dat hij goed hersteld is van de harde valpartij in de Tour de France. De grootste concurrentie komt, zoals vaker de afgelopen jaren, van Team Ineos, dat Egan Bernal, Adam Yates en olympisch kampioen Richard Carapaz naar Spanje heeft gestuurd. De lokale favorieten zijn Mikel Landa van Bahrain-Victorious en Enric Mas van Movistar.

Voor Nederlandse successen zal vooral gekeken worden naar Fabio Jakobsen, die van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step een sprinttrein heeft meegekregen. Jakobsen liet vorige maand zien dat hij zo goed als hersteld is van zijn zware crash vorig jaar door twee massasprints in de Ronde van Wallonië te winnen. Voorafgaand aan de eerste etappe liet hij weten te hopen minstens een rit te kunnen winnen in de ronde waar hij in 2019 twee ritten won. Zondag was voor hem de eerste kans, in de vlakke etappe met finish in Burgos. Maar Jakobsen verloor de sprint net van de Belg Jasper Philipsen.

Maandag is de eerste bergrit. Na bijna 200 kilometer koers wacht vlakbij Bilbao een slotklim van de eerste categorie, met de finish op de Picón Blanco – na 7,8 kilometer asfalt dat gemiddeld 9,3 procent stijgt.

Volgens de weersvoorspellingen is de echte hitte dan voor even voorbij, al zakt het peloton in de dagen erna af naar het zuiden en zullen de temperaturen weer snel stijgen. De renners hebben zich alvast op het ergste ingesteld, zo bleek uit de woorden van de Duitse rittenkaper Maximilian Schachmann van Bora-Hansgrohe, die debuteert in de Ronde van Spanje. „Ik hoor altijd dat de Vuelta heet en zwaar is. Ik kijk er naar uit.”