Sneller dan wie ook voor mogelijk had gehouden hebben de Taliban zondag hun herovering van Afghanistan voltooid. Met taferelen die deden denken aan het chaotische vertrek uit Saigon aan het eind van de Vietnamese oorlog probeerden de Amerikanen en andere westerse landen hun diplomaten en andere landgenoten ijlings per helikopter of per vliegtuig uit Kabul te evacueren. De eerste Taliban-strijders waren op dat moment al in de buitenwijken van de Afghaanse hoofdstad gesignaleerd.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid liet echter zondagmiddag in een twitterbericht weten dat de fundamentalistische strijders opdracht hadden „voor de poorten van Kabul te wachten en niet te proberen de stad binnen te gaan”. In plaats daarvan toog een Taliban-delegatie naar het presidentieel paleis om te onderhandelen over de voorwaarden voor een vreedzame overgave. Maar veel viel er niet meer te onderhandelen voor president Ashraf Ghani en zijn regering. Zondagmiddag volgde het bericht dat ook Ghani zelf het land inmiddels heeft verlaten. De Taliban willen alleen verder regeren.

Afghaanse vrouwen, die vrezen voor een nieuwe golf van repressie, liepen zondag volgens ooggetuigen huilend over straat. Wanhopige inwoners namen intussen zoveel mogelijk geld op bij banken en probeerden per auto te vluchten voor de Taliban. De afloop daarvan was echter ongewis omdat alle uitvalswegen inmiddels in handen van de Taliban zijn.

De val van Kabul, die dit weekend was voorafgegaan door de inname van de laatste twee andere grotere steden in regeringshanden, Mazar-i-Sharif en Jalalabad, betekent een pijnlijk echec voor de Amerikaanse president Biden. Nog maar een paar weken geleden werd er door Washington van uitgegaan dat het Afghaanse regeringsleger, waarin het tientallen miljarden dollars had geïnvesteerd, het nog minstens een jaar zou kunnen uitzingen.

Geen wil om te vechten

De razendsnelle opmars van de Taliban is niet eens zozeer te danken aan hun eigen kracht als wel aan de zwakte van het regeringsleger, ook al was dat op papier vier keer zo groot en beter uitgerust dan de fundamentalistische strijders. Maar, zoals vaker in zulke asymmetrische conflicten gaf de wil om te vechten de doorslag. En die ontbrak bij veel Afghaanse militairen.

Velen van hen hadden door corruptie in het regeringsapparaat maanden achtereen geen soldij ontvangen en er circuleerden berichten dat regeringsmilitairen die zich overgaven, door de Taliban werden gedood. Dan maar liever terugtrekken, redeneerden velen. In de praktijk konden de Taliban daardoor steden als Mazar-i-Sharif en Jalalabad vrijwel zonder slag of stoot innemen. De genadeklap voor het moreel van de Afghaanse troepen was echter volgens veel waarnemers Bidens besluit in april de Amerikaanse militairen versneld terug te trekken.

Mee speelt ook dat veel arme Afghanen op het platteland nauwelijks hebben meegeprofiteerd van de miljarden aan buitenlandse hulp van de laatste decennia. Velen van hen koesteren sympathie voor de Taliban, wier cultuur en religie dichter bij die van hen liggen dan die van de huidige elite in Kabul. Anders dan ontwikkelde stadsburgers hebben zij geen bezwaar tegen de strenge islamitische regels van de Taliban.

'Deze film eerder gezien’

Het Pentagon had Biden volgens The New York Times gewezen op parallellen met de opmars van Islamitische Staat in Irak in 2014, toen ook de ene stad na de andere onder de voet werd gelopen. President Obama zag zich destijds genoopt weer troepen naar Irak te sturen.

„We hebben deze film eerder gezien”, waarschuwde minister van Defensie Lloyd Austin. Maar Biden hield voet bij stuk. Zaterdag stelde hij dat zelfs vijf jaar langer blijven in Afghanistan geen verschil zou hebben gemaakt. Toch stuurde Biden vijfduizend militairen naar Kabul om te helpen bij de evacuatie van Amerikanen en van Afghanen die hen de afgelopen twintig jaar hebben geholpen.

Het succes van de Taliban werd ook mogelijk doordat Ghani er de afgelopen zeven jaar niet in slaagde iets van nationale eenheid tot stand te brengen. Overigens is dat ook geen eenvoudige opgave in een land dat etnisch zo verdeeld is en waar allerlei buitenlandse mogendheden – van de VS tot Pakistan – naar eigen believen interveniëren.

Miljoenen stadsbewoners – die niets op hebben met de fundamentalistische islam van de Taliban – vragen zich intussen wanhopig af of zij opnieuw jaren van keiharde repressie tegemoet gaan. Weliswaar hebben de Taliban tegenover buitenlanders gesuggereerd dat ze zich gematigd hebben, maar bewoners uit recent door de Taliban veroverde gebieden melden dat hun gezag nog even hardvochtig is als tussen 1996 en 2001, toen ze Afghanistan ook vijf jaar regeerden.

In de Taliban-gebieden krijgen vrouwen toch weer bevel burka’s te dragen en wordt het onderwijs voor meisjes opnieuw beperkt. Ook zijn de Taliban nog even gewelddadig als voorheen. Uit diverse plaatsen zijn moorden gemeld op ‘collaborateurs’ van Ghani’s regering.

Zo is Afghanistan twintig jaar na de verdrijving van het Taliban-bewind uit Kabul door de VS terug bij af. Niets wijst erop dat de Taliban de bevolking ditmaal meer hebben te bieden dan de vorige keer. En opnieuw dreigt een internationaal isolement. De Europese Unie en anderen hebben al laten weten hun steun voor Afghanistan stop te zetten als de Taliban hun repressieve regime zouden hervatten.

