27 vluchtelingen vermist na kapseizen boot nabij Bangladesh

Zeker 27 Rohingya zijn vermist in de Golf van Bengalen nadat de boot waarin ze zaten zaterdagochtend voor de kust van Bangladesh is gekapseisd. Dat melden VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en Al Jazeera zondag. De Rohingya probeerden een omstreden kamp op het eiland Bhasan Char te ontvluchten, toen ze in zwaar weer terecht kwamen.

Er zouden 41 mensen aan boord zijn geweest, veertien van hen wisten zich in veiligheid te brengen. Onder de vermisten zouden ook kinderen zijn. De kustwacht van Bangladesh is een zoektocht begonnen, samen met de marine. Het precieze aantal dodelijke slachtoffers is nog niet bekend, maar UNHCR zegt het „vreselijk” te vinden dat de passagiers verdronken zouden zijn.

Lees ook: 50.000 stapelbedden: hier moeten Rohingya-vluchtelingen worden opgevangen

De Rohingya is een overwegend islamitisch volk dat in de kustgebieden van de Golf van Bengalen leeft. Zeker een miljoen van hen zijn de afgelopen jaren het geweld in Myanmar ontvlucht en naar Bangladesh getrokken. Dat land heeft een paar jaar geleden besloten om ze naar het toen nog onbewoonde eiland Bhasan Char te deporteren, een plan dat hevig bekritiseerd is door mensenrechtenorganisaties. Inmiddels wonen zeker 20.000 Rohingya op het eiland en uiteindelijk wil Bangladesh er 100.000 heen sturen.

De vluchtelingen hebben in juni van dit jaar geprotesteerd vanwege de omstandigheden op het eiland. UNCHR zegt zich zorgen te maken om berichten dat vluchtelingen worden gearresteerd en vastgezet omdat ze het eiland proberen te verlaten.