Vrees voor groot aantal slachtoffers door aardbeving Haïti

Het westen van Haïti is zaterdag getroffen door een zware aardbeving. De Amerikaanse seismologische dienst USGS houdt er rekening mee dat de beving, met een kracht van 7.2, veel slachtoffers heeft gemaakt. De precieze situatie in het gebied is nog onduidelijk. Volgens de Haïtiaanse autoriteiten zijn er doden gevallen, maar is nog niet bekend hoeveel.

Volgens USGS bevond het epicentrum van de aardbeving zich ruim 150 kilometer ten westen van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Op sociale media zijn inmiddels de eerste foto’s verschenen van ingestorte gebouwen. Onduidelijk is waar die precies zijn genomen.

9:36 AM - La situation actuelle de la cité des poètes pic.twitter.com/hhdgMMZGDh — Ralph Simon (@RalphSimon13) August 14, 2021

Met een kracht van 7.2 zou de aardbeving sterker zijn dan de beving die in 2010 enorme verwoesting aanrichtte op het Caribische eiland. Die aardschok had een kracht van 7.0 en kostte het leven aan zeker 160.000 slachtoffers, maar misschien wel aan meer dan 200.000 mensen. Op basis van de kracht, relatief geringe diepte en plaats van de aardbeving van zaterdag, verwacht USGS „een hoog aantal slachtoffers”. „De ramp is waarschijnlijk wijdverspreid”, aldus de instantie.

Verschil met de aardbeving van elf jaar geleden is wel dat het epicentrum toen veel dichter bij Port-au-Prince was. In die dichtbevolkte stad wonen bijna 1 miljoen mensen, grofweg een tiende van de Haïtiaanse bevolking. De schade in de hoofdstad was destijds groot.

In Haïti, een van de armste landen van de wereld, was het de afgelopen tijd politiek zeer onrustig. Begin juli schoten buitenlandse huurlingen president Jovenel Moïse dood in zijn ambtswoning. Moïse had banden met de gewapende bendes die het land volgens kenners in de praktijk in hun macht hebben.