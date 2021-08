‘Vergisontvoering’ hangt mogelijk samen met onderschepte partij cocaïne

De politie in Rotterdam begint een onderzoek naar een mogelijk verband tussen een ‘vergisontvoering’ in Noord-Holland en een grote cocaïnevangst in België. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag bekendgemaakt.

Een 56-jarige man werd op donderdag 5 augustus in het Noord-Hollandse dorp Cruquius ontvoerd door mensen die hem waarschijnlijk voor iemand anders aanzagen. In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 augustus werd de man in een woonwijk in Delft teruggevonden. De politie in Rotterdam denkt dat de zaak te maken heeft met een partij cocaïne die op 28 juli werd onderschept in de haven van Antwerpen en heeft daarom een onderzoek geopend. De politie in Noord-Holland is ondertussen bezig met een onderzoek naar de ontvoering zelf.

Afgelopen week heeft een mogelijk doelwit van de ontvoerders zich gemeld bij de politie. In het onderzoek dat in Rotterdam loopt zijn nog geen aanhoudingen verricht, de Noord-Hollandse politie heeft zes verdachten opgepakt. Zij moeten op 18 augustus voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen.

De ontvoerde Hoofddorper zou door zijn ontvoerders mishandeld zijn. De man werd naar een ziekenhuis gebracht voor controle en mocht daarna naar huis. Hij maakt het naar omstandigheden goed.