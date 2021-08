Transfer Oranje-international Dumfries naar Internazionale is rond

Voetballer Denzel Dumfries verlaat PSV en gaat in Italië voor Internazionale spelen. De club uit Milaan kondigde zaterdagavond de komst aan van de 25-jarige rechtsback, die op het afgelopen EK twee doelpunten maakte voor het Nederlands elftal. Dumfries heeft bij Inter een contract tot medio 2025 getekend. PSV krijgt volgens sportmedia 15 miljoen euro voor hem.

De bekendmaking van de transfer komt niet als een verrassing. De gesprekken liepen al enkele weken. Bij PSV kwam Dumfries intussen niet meer in actie. PSV-coach Roger Schmidt zei vrijdag dat hij zijn speler de overstap van harte gunt. „Het was een wens van hem om daar heen te gaan. Inter is een grote club die in de Champions League speelt. Denzel heeft veel voor PSV betekend. Ik ben blij voor hem en wens hem het beste”.

Dumfries, geboren in Rotterdam, doorliep zijn jeugdopleiding bij de huidige derdedivisionist BVV Barendrecht en bij Sparta. Die laatste club liet hem in 2015 debuteren in de Eredivisie. In 2018 belandde Dumfries bij PSV, waar hij een direct een vaste waarde werd. Ook in Oranje staat hij meestal in de basis - Dumfries speelde tot nu toe 23 interlands.

Voor PSV is Dumfries niet de enige belangrijke speler die deze zomer vertrekt. Middenvelder Pablo Rosario ging naar OGC Nice, terwijl Donyell Malen, vorig seizoen goed voor negentien competitiegoals, overstapte naar Borussia Dortmund. PSV won zaterdag zijn eerste competitieduel met 2-0 van Heracles Almelo.