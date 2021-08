Taliban veroveren met Mazar-i-Sharif nog een belangrijke Afghaanse stad

De Taliban hebben zaterdag opnieuw een belangrijke Afghaanse stad veroverd: Mazar-i-Sharif, in het noorden van het land, is zonder veel verzet opgegeven door regeringstroepen en hun bondgenoten. Dat melden internationale persbureaus op basis van bronnen in Afghanistan. Een paar honderd kilometer naar het zuiden komen de Taliban steeds dichter in de buurt van hoofdstad Kabul.

Mazar-i-Sharif is met een inwonertal van circa een half miljoen de op drie na grootste Afghaanse stad. Nu ze er de baas zijn, beheersen de Taliban in feite het volledige noorden van Afghanistan. Alleen de gebieden rond het centraal gelegen Kabul en in het oosten zijn nog in handen van de regering. In Mazar-i-Sharif zaten tot twee maanden geleden nog Nederlandse militairen. Zij waren voor de NAVO-missie Resolute Support gelegerd in het Marmal-kamp.

Lees ook: Amerikaanse militairen zien machteloos toe hoe het Afghaanse leger overrompeld wordt door de Taliban

De val van Mazar-i-Sharif werd ingeluid door de overgave van regeringssoldaten, zegt een politicus uit het gebied tegen persbureau AP. Milities die met de regering meevochten, staakten de strijd vervolgens ook. Een deel van de regeringsmilitairen zou proberen om de grens met Tadzjikistan over te vluchten.

Taliban vlak bij Kabul

Kabul komt intussen steeds meer binnen bereik van de Taliban. Ze hebben de provincie Logar veroverd, pal ten zuiden van de stad. Volgens een politica uit Logar zijn de jihadistische strijders nog maar elf kilometer verwijderd van de buitenwijken van Kabul. Op circa 150 kilomter ten oosten van Kabul viel zaterdag ook de provinciehoofdstad Mihterlam.

Aangespoord door de razendsnelle opmars van de Taliban zijn westerse mogendheden de laatste dagen bezig hun ambassades in Kabul te evacueren en hun burgers in veiligheid te brengen. De Britten en Amerikanen zetten duizenden militairen in om die operatie in goede banen te leiden. Ook Duitsland staat op het punt militairen naar Afghanistan te sturen. De Taliban hebben de afgelopen weken grote delen van Afghanistan veroverd, in het gat springend dat de uit het land vertrokken Amerikaanse en NAVO-militairen hebben achterlaten.