‘Moordaanslag op Pakistaanse activist verijdeld, vermoedelijk beraamd door geheime dienst’

Een moordaanslag op de Pakistaanse activist en blogger Ahmad Waqass Goraya is in februari verijdeld, schrijft NOS op basis van bronnen. Sindsdien verblijft Goraya wegens acute dreiging op een onderduikadres.

De Nederlandse veiligheidsdiensten zouden gehoord hebben dat hij op een Pakistaanse dodenlijst staat. Persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders en Goraya zelf verdenken de Pakistaanse geheime dienst van betrokkenheid. Het OM en het ministerie van Buitenlandse Zaken doen daar nog geen uitspraken over.

Op zijn twitteraccount met meer dan 75.000 volgers schrijft Goraya over onder meer mensenrechtenschendingen in Pakistan en de verdwijning van kritische Pakistaanse journalisten en activisten. Voorheen beheerde hij een satirische Facebook-pagina waarop hij het Pakistaanse leger beschuldigde van het uitoefenen van invloed op de politiek.

In het voorjaar van 2020 werd Goraya belaagd bij zijn woning in Rotterdam, door iemand die hem in het Urdu zou hebben bedreigd. Ook toen meende hij dat de Pakistaanse regering achter de aanval zat. In 2017 vluchtte hij naar Nederland omdat hij zich in Pakistan onveilig voelde.

Lees ook: Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid

Verdachte

De Britse politie zou volgens de NOS een Brits-Pakistaanse man hebben opgepakt die verdacht wordt voor betrokkenheid bij de beraamde moordaanslag op Goraya. De verdachte kwam ten tijde van de aanhouding net terug uit Nederland. Hij zou hebben verklaard dat hij is ingehuurd om een moord te plegen.

De Verenigde Naties uitten in 2019 al zorgen over het bestaan van een Pakistaanse dodenlijst, waar op dat moment naar hun vermoeden vijftien activisten op stonden. De Werkgroep over Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen schreef in een brief bijvoorbeeld over Gulalai Ismail, een activiste die opkomt voor vrouwenrechten, die vermoedelijk op de lijst zou staan. Ze werd aangeklaagd en ontving doodsbedreigingen, en de groep maakte zich „ernstige zorgen om haar veiligheid”.