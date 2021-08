Favoriet Roglic wint openingstijdrit Ronde van Spanje

Primoz Roglic heeft de eerste etappe van de 76ste Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen van Team Jumbo-Visma was de snelste in een korte tijdrit van 7,1 kilometer in de straten van Burgos. Tweede werd de Spanjaard Alex Aranburu, op 6 seconden. De Sloveen Jan Tratnik eindigde als derde.

Beste Nederlander was Dylan van Baarle van de Ineos-ploeg. Hij reed de zesde tijd, elf seconden langzamer dan Roglic. De concurrenten van Roglic voor het eindklassement liepen meteen al averij op. Olympisch kampioen Richard Carapaz uit Ecuador werd 35ste op 25 seconden en de Colombiaan Egan Bernal 46ste op 27 seconden.

Roglic gaat een poging doen de Ronde van Spanje voor de derde achtereenvolgende keer te winnen. Hij staat met vertrouwen aan de start nadat hij zich fysiek zo goed mogelijk heeft voorbereid, zei hij voorafgaand aan de Vuelta.

„Het is een mooie start van de Vuelta. Het was maar zeven kilometer, maar het is volle bak”, reageerde hij na afloop van de openingstijdrit. „Ik had niks meer over toen ik over de streep kwam. Ik ga er niet alles aan doen om de hele ronde de rode trui te verdedigen, maar we zullen zien.”

Zondag is de tweede rit, een vlakke etappe van bijna 167 kilometer van Caleruega naar Burgos. (ANP)