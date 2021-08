Ooit bracht ik een paar uur met K. Schippers door in museum Boijmans en raakte hem, halverwege een zaal, plotseling kwijt. Zorgelijk, vond ik. Het betrof hier toch een heer van een zekere leeftijd, wellicht was hij gaan plassen en ongelukkig terecht gekomen? Alle toilethokjes in het museum moesten worden nagelopen om te zien of hij daar misschien lag. Maar geen spoor van de dichter. Een uur later bleek hij gewoon buiten te staan, tevreden rokend in het zonlicht. Ik zei niets over de bange gang langs de toiletten. Dat vertelde ik hem jaren later pas. Hij luisterde gespannen naar het verslag van die zenuwslopende zoektocht en vroeg toen, twinkelend van oprechte nieuwsgierigheid: „En? Lag ik er?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 augustus 2021