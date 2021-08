Dodental overstromingen Turkije loopt op tot 40

Het aantal slachtoffers als gevolg van de overstromingen in het noorden van Turkije is opgelopen tot 40. In totaal zijn nu zo’n 2.500 inwoners van de steden Bartin, Kastamonu en Sinop geëvacueerd. Dat meldt de Turkse autoriteit voor beheer van rampen en noodsituaties, AFAD. Meer dan driehonderd mensen zijn opgegeven als vermist, zei oppositiepoliticus Hasan Baltaci tegen de lokale tv-zender Halk TV.

De overstromingen zijn het gevolg van zware regenval in het gebied. Sinds woensdag regent het veel in het noorden van Turkije. Tijdens een bezoek aan de getroffen regio noemde minister Suleyman Soylu (Binnenlandse zaken) dit de „ernstigste overstromingsramp” die hij ooit heeft gezien, aldus persbureau AP. Het water stond op sommige plaatsen drie tot vier meter hoog. Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ging naar het gebied en beloofde verwoeste huizen, wegen en bruggen te herstellen. Vijf bruggen stortten door het water in, twee andere raakten beschadigd.

De overstromingen zijn de tweede natuurramp waar Turkije deze zomer mee te maken krijgt - in de afgelopen weken woedden in het zuiden van het land grote bosbranden. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Tienduizenden inwoners werden geëvacueerd. Inmiddels zijn de branden volgens de minister van Land- en Bosbouw onder controle. President Erdogan verwees in zijn toespraak in het noorden ook naar de vuurzee in het zuiden: „Hopelijk zullen we uit onze as herrijzen.”

Lees ook: Turkse rel over blusvliegtuigen die niet kunnen vliegen