‘De Taliban wisten precies hoe lang ze moesten wachten’

De Taliban bleken de afgelopen weken efficiënter, slimmer en sneller dan van tevoren werd gedacht, stelt Martijn Kitzen, oud-militair en hoogleraar irreguliere oorlogvoering. „Vooraf wisten analisten wel dat het Afghanistan van na de internationale interventie een kaartenhuis was. Maar deze opmars is ongekend, haast ongelooflijk”, zegt hij aan de telefoon.

De militaire ontwikkelingen in Afghanistan gaan zo snel dat het lastig is al zekerheden te formuleren, aldus de onderzoeker. Maar duidelijk is voor hem wel: „Deze campagne had niet zo snel kunnen plaatsvinden zonder een centrale aansturing, een uitgedacht plan. Voor de uitvoer is steun nodig, aanwas van manschappen en materieel. Het lijkt me aannemelijk dat dit is opgezet en aangestuurd vanuit de uitvalsbasis in Pakistan.”

Daar komt de steun van enkele lokale leiders en kleinere organisaties bij, die de Taliban juist binnenhaalden en de controle opgaven zonder enig verzet.

CV Hoogleraar en oud-militair Martijn Kitzen (1978) is oud-militair, zat in Uruzgan, en promoveerde in 2017 op een onderzoek naar de Nederlandse ervaringen met counter insurgency-operaties in Afghanistan en Atjeh. Sinds dit jaar is hij hoogleraar irreguliere oorlogvoering en speciale operaties aan de Faculteit Militaire Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie.

In andere gebieden is wel strijd geleverd door plaatselijke autoriteiten. In juli circuleerden videobeelden van de executie van zeker twintig Afghaanse commando’s in de noordelijke provincie Faryab, door Talibanstrijders. De grote lokale verschillen maken de verwarring in het land nog groter, ziet Kitzen. De Taliban kunnen vooralsnog profiteren van hun successen, en in kracht groeien door de overname van gebieden, materieel en wapens. Deze razende opmars heeft ook zijn weerslag op het moreel van lokale troepen, die het inmiddels vrijwel zonder buitenlandse hulp moeten stellen.

Langere adem dan de vijand

Van het moreel was volgens Kitzen al niet veel over nadat president Joe Biden de volledige terugtrekking van de Amerikanen had afgekondigd. Dat dit besluit deze zomer al in praktijk werd gebracht, bijvoorbeeld met het verlaten van de vliegbasis Bagram, was voor president Ashraf Ghani een nare verrassing. Hij noemde het „te abrupt” voor zijn regering en het Afghaanse veiligheidsapparaat.

Voor de Taliban was het juist het moment waarop was gewacht, stelt Kitzen, die zich verdiept in de organisatie en tactieken van guerrillabewegingen. De Taliban troffen de laatste jaren voorbereidingen voor dit offensief, zoals het uitvoeren van kleinere aanvallen tegen de coalitie- en regeringstroepen, in onder meer Uruzgan. Die werden toen nog afgeslagen. „Op die manier kon de beweging zien hoe ver zij konden komen, we noemen dat probing attacks. Zo hebben de Taliban geleerd”, is de analyse van Kitzen.

In die jaren legden de buitenlandse troepen zich toe op het trainen van lokale eenheden en die wederkerende opstand maar werd steeds minder gekeken naar de maatschappelijke wortels van de Taliban.

Zo heeft volgens Kitzen de twintig jaar aanwezigheid uiteindelijk weinig duurzame impact gehad. „Er zijn theorieën over het bestrijden van guerrillabewegingen: het vergt een brede aanpak, aangepast aan de lokale situatie, en langdurig ingezet. Je moet kijken wat werkt en dat lang volhouden. Maar in het Westen is het draagvlak afgenomen, sinds ongeveer 2010. Er is daardoor niet gewerkt aan echte stabiliteit.”

„De Taliban hebben gedaan wat je kunt verwachten van zo’n niet-statelijke beweging: afwachten, voorbereiden. Het cliché is: wij, de interventiemacht, hebben horloges, maar zij hebben de tijd. En zo was het ook. Zelfs toen de NAVO een gezamenlijke strategie opstelde, werd een einddatum afgesproken. De Taliban wisten precies hoe lang ze moesten wachten, en op het moment van vertrek was er geen fundament voor de echte stabiliteit die we wilden creëren.”

Het gevolg bij de lokale bevolking is volgens Kitzen een zekere gelatenheid, ingegeven door overlevingsdrang. „De Afghanen hebben zo ongeveer veertig jaar oorlog gekend. Ik kan mij voorstellen dat, ook bij de door de coalitietroepen getrainde militairen, een notie is van: De Taliban zijn nu de sterke partij, laat dat maar even’.”

Doel is macht

Zaterdag viel Mazar-i-Sharif en rukten de strijders op tot vijftig kilometer van Kabul. Maar of de combinatie van een voedingsbodem en gelatenheid de Taliban tot in de hoofdstad brengt, is Kitzen niet zeker. Hij denkt dat Kabul nog verdedigd kan worden en dan een belegerde stad wordt. Bovendien is het voor de Taliban wellicht een te groot risico om zich direct na buitenlands vertrek op die ‘hoofdprijs’ te storten: vergeldingsacties van de Amerikanen zijn dan niet uitgesloten. Voor Joe Biden zou luchtsteun aan de Afghaanse regering nog een optie zijn, en daartegen zijn de strijders misschien niet bestand - iets dat in komende dagen of weken moet blijken.

Doel van de beweging is macht op het Afghaanse grondgebied, en daarvoor zijn wellicht ook geen gevechten in de hoofdstad nodig. De daar gezetelde centrale regering staat al onder druk, president Ghani wendde zich zaterdag in een televisietoespraak tot de overgebleven troepen en zoekt nog naar een politieke oplossing.

Kitzen: „De steden die nu gevallen zijn, hebben grote symbolische waarde. Het is denkbaar dat de Taliban nu van hun positie gebruik maken en een deal forceren. Dan zouden de militaire successen verworden tot formele machtsverhoudingen.” Dat is ook wat de Taliban met de Verenigde Staten afspraken: een overeenkomst sluiten met de regering.

Stel dat de organisatie zich op die manier weet te vestigen, dan kan Afghanistan opnieuw een black hole worden, een toevluchtsoord voor andere extremistische groeperingen. Juist die situatie wilden de Amerikanen en de NAVO in de jaren na 11 september 2001 bestrijden en voorkomen, roept Kitzen in herinnering. Een afgang voor de westerse mogendheden? De analist wil voorlopig niet aan die conclusie, want het stof is nog niet neergedaald. „Ik vrees dat de politieke teneur nu gaat zijn: we moeten nooit meer zo’n interventie doen. Terwijl de les zou moeten zijn: als er een legitieme aanleiding is, een dreiging, moeten we onze strategieën met meer geduld implementeren voor een duurzaam resultaat.”