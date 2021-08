Het lage slagingspercentage zorgt voor extra vertraging, schrijft Trouw. 53 procent slaagt in een keer, onder meer door rijscholen die hun verdienmodel hebben gemaakt van het afnemen van meerdere dure examens. Een vijfde van de achtduizend rijscholen heeft een slagingspercentage van 15 procent of lager.

In het voorjaar bleek al dat het CBR zo’n 600.000 examens , praktijk en theorie, moest inhalen. Daarop kondigde directeur Alexander Pechtold een pakket van maatregelen aan om de achterstanden in te lopen: examinatoren werd gevraagd over te werken, gepensioneerden werden teruggehaald en het CBR zou 100 nieuwe examinatoren aannemen bovenop de toenmalige vijfhonderd. Volgens Trouw gaat de werving niet zoals gehoopt. Pas aan het eind van het jaar zal een eerste klas van twintig mensen klaar zijn met de opleiding.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) krijgt het niet voor elkaar de achterstanden die door de coronamaatregelen zijn ontstaan in te lopen, meldt Trouw op basis van cijfers van het bureau. Meer dan 300.000 leerlingen moeten hun praktijkexamen nog doen, zo’n 450.000 mensen het theorie-examen. Volgens Trouw is dat ongeveer de helft van het aantal mensen dat gewoonlijk examen doet in een jaar. De wachttijd kan oplopen tot vier maanden.

Gevaccineerde scholieren en leraren hoeven niet meer in quarantaine

In het nieuwe schooljaar hoeven leraren en leerlingen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine als ze

minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen corona. Dat heeft het ministerie van Onderwijs vrijdagavond laten weten aan persbureau ANP. Iedereen die in het middelbaar onderwijs niet gevaccineerd is, moet twee keer per week een coronazelftest doen.

Vrijdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) onder andere de coronamaatregelen voor het nieuwe schooljaar bekend. De anderhalvemeterregel blijft voorlopig van kracht, net als de mondmaskerplicht in gangen en kantines.

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, denkt dat er vanaf 20 september verdere versoepelingen voor middelbare scholen mogelijk zijn. De raad wijst er op dat met name het handhaven van het dragen van mondkapjes bij scholieren lastig is, „zo bleek aan het einde van afgelopen schooljaar”. De raad hoopt die maatregel dan ook snel vaarwel te kunnen zeggen.