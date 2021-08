Canada neemt twintigduizend Afghanen op, Amerikanen beginnen evacuaties Kabul

Zeker twintigduizend Afghanen die worden bedreigd door de Taliban en gedwongen zijn Afghanistan te ontvluchten zijn welkom in Canada. Dat heeft de Canadese overheid vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt. Het nieuwe initiatief staat los van een eerder plan om duizenden Afghanen op te nemen die voor de Canadese regering gewerkt hebben, zoals tolken, beveiligers en hun families.

Nederlandse Kamerleden komen hoogstwaarschijnlijk dinsdag terug van reces om de situatie van Afghanen die voor Nederlandse strijdgroepen hebben gewerkt te bespreken. D66-Kamerlid Salima Belhaj laat op Twitter weten dat er een debat is aangevraagd en dat Afghanen die in hun land met de Nederlanders hebben samengewerkt in een „levensbedreigende situatie” zitten. De Taliban ziet hen als verraders.

Volgens demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) zijn er inmiddels 110 tolken met hun gezin naar Nederland gehaald, van de 273 die voor Nederland gewerkt hebben. De rest hoopt ze „versneld” naar Nederland te kunnen halen, laat ze weten aan persbureau ANP.

Evacuaties

Op de luchthaven van Kabul zijn vrijdagavond de eerste Amerikaanse mariniers aangekomen. In totaal worden daar de komende dagen zo’n drieduizend militairen uit de VS verwacht, om te helpen met het evacueren van ambassadepersoneel en Afghanen die met de Amerikanen hebben samengewerkt. Ook Canada en het Verenigd Koninkrijk sturen troepen naar Kabul om staatsburgers op te halen. Duitsland heeft aan de VS om hulp gevraagd om hun ambassadepersoneel te evacueren.

Uit een interne memo die persbureau AFP heeft ingezien blijkt dat het personeel van de Amerikaanse ambassade is opgedragen om „gevoelige documenten” en „voorwerpen die het ambassadelogo of het logo van het ministerie dragen, Amerikaanse vlaggen en andere zaken die gebruikt kunnen worden als propagandamiddel” te vernietigen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het gaat om een normale procedure wanneer de diplomatieke aanwezigheid in een land wordt afgebouwd.

Nederlandse ambassade

Ook Nederland gaat een deel van het ambassadepersoneel vervroegd uit Kabul terughalen, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdag weten dat de Nederlandse ambassade in Afghanistan voorlopig wel open blijft, omdat de veiligheidssituatie daar „voldoende op orde” zou zijn.

Sinds de terugtrekking van de internationale troepenmacht uit Afghanistan zijn de Taliban hard op weg het land te heroveren. De islamitische terreurbeweging heeft grote delen van Noord-, West- en Zuid-Afghanistan ingenomen en zou zaterdagochtend hoofdstad Kabul tot op vijftig kilometer zijn genaderd. In Afghanistan wonen zo’n 38 miljoen mensen.

