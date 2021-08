#60 De Nederlandse missies in Afghanistan

In 2002 reisden de eerste Nederlandse militairen af naar Afghanistan. Afgelopen juni, bijna twintig jaar later, verlieten de Nederlandse laatste militairen het land. Sinds het terugtrekken van de Nederlandse en andere westerse troepen wint de Taliban veel terrein - de afgelopen weken gaat het snel.

In deze Haagse Zaken maken Karel Berkhout en Steven Derix de balans op na bijna twintig naar Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Je hoort bij welke missies Nederland daar betrokken was, met welk doel en hoe politieke wensen soms ver van de realiteit vandaan bleken te staan.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

Montage door Pieter Bakker

@LamyaeA // @KarelBerkhout // @StevenDerix

