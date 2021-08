Zijn banken na hun klinkende winstcijfers nu niet overmoedig?

ING: 1,46 miljard. ABN Amro: 393 miljoen. Rabobank: 2,1 miljard. Nu veel economische sectoren langzaam uit de coronacrisis kruipen, boeken de banken weer klinkende winstcijfers. De ene na de andere overtrof de afgelopen dagen de winstverwachtingen, een trend die andere Europese banken al hadden ingezet. Een belangrijke aanjager van die miljoenen- (en soms miljarden-)winsten, heeft weinig van doen met bankpassen of spaartegoeden. Nederlandse banken lieten een deel van hun kredietvoorzieningen, ook wel bekend als de ‘stroppenpotten’, weer vrijvallen en bijschrijven aan het eigen vermogen.

Nederlandse banken presenteerden deze week hoge winstcijfers, terwijl het herstel na de coronapandemie pas net in gang is gezet en zij hun klanten negatieve rente over hun spaargeld laten betalen.

Zo vervijfvoudigde de winst bij ING ten opzichte van het vorige kwartaal naar 1,46 miljard euro, mede dankzij de 91 miljoen euro die vrijkwam uit de stroppenpot. Ter vergelijking: in hetzelfde kwartaal vorig jaar zette de bank uit voorzorg nog 1,3 miljard euro apart. Rabobank moest in de eerste zes maanden van vorig jaar nog 2 miljard euro opzij zetten, maar acht het nu veilig om 274 miljoen euro te laten terugvloeien naar het eigen vermogen. ABN Amro kon 79 miljoen uit de coronavoorzieningen toevoegen aan de nettowinst. Een schril contrast met vorig jaar; toen werd de winst van banken juist weggevaagd door de voorzieningen die ze moesten treffen met het oog op een economische crisis.

Economisch herstel

Het verkleinen van de stroppenpotten is mogelijk doordat het aantal klanten en bedrijven dat hun lening niet terug kan betalen, een stuk minder groot lijkt dan vorig jaar werd verwacht. „De klap was groot, maar een comeback is gaande”, vat financieel analist Robin van den Broek van Mediobanca het samen. „We zien dat vaccins ervoor zorgen dat de bezetting in ziekenhuizen afneemt, en er daardoor geen nieuwe lockdowns meer nodig zijn. Ook is tijdens deze crisis gebleken dat steunmaatregelen succesvol waren. Bedrijven die het lastig hadden, konden terugvallen op de overheid – die ze niet liet strompelen, maar juist overeind hield.”

Elke bank houdt een risicoportefeuille bij, met een inschatting van hoe groot de kans is dat sommige leningen niet (op tijd) worden terugbetaald. Dat gaat volgens strenge boekhoudkundige regels en met modellen. Toch zal vrijwel niemand rekening hebben gehouden met het scenario van acute lockdowns, waarbij hele economieën piepend en knarsend tot stilstand komen.

De financiële wereld zette zich in het begin van de coronapandemie dan ook schrap: verwachten werden een grote economische krimp, een golf van faillissementen en een sterk oplopende werkloosheid. In navolging van Amerikaanse banken zetten ook banken in Europa uit voorzorg miljarden opzij, zonder precies te weten hoe diep de crisis zou worden, aldus analist Van den Broek. „Dit was nog nooit eerder vertoond, hier waren geen kwantitatieve modellen voor.”

De terugkeer van dividend

Nu de impact een jaar later minder groot lijkt dan verwacht, nemen de banken de ruimte om de winstgevendheid op te voeren met geld uit hun kredietvoorzieningen. Ook mogen zij vanaf september weer dividend uitkeren, wat de Europese Centrale Bank (ECB) vorig jaar tot nader order had verboden. Voor aandeelhouders van ING (in totaal 3,6 miljard euro), ABN Amro (0,68 per aandeel) en Rabobank (5 procent bovenop de waarde van een certificaat) betekent het dat er dit najaar eindelijk weer wat te vieren valt.

Optimisme dus vanuit de banken en hun aandeelhouders, maar is het daar niet wat vroeg voor? Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance aan de universiteit van Tilburg, is kritisch. „Ik vind het moeilijk te rijmen met wat ik lees over de Deltavariant. Het afbouwen van kredietvoorzieningen impliceert dat de pandemie al voorbij is, maar hoe weten we zo zeker dat de economie niet nieuwe klappen zal krijgen? Op veel plekken in de wereld moet nog gevaccineerd worden en daar kunnen weer kwaadaardige mutaties ontstaan, zoals ook in India is gebeurd.”

Ik vind het lastig uit te leggen. We maken exceptionele dingen mee Wiebe Draijer topman Rabobank over de negatieve rente op spaargeld

Hoewel de banken hun kredietvoorzieningen deels laten terugvloeien naar het eigen vermogen, blijven de stroppenpotten nog altijd beter gevuld dan voor de coronacrisis. Het moet nog blijken hoe veel bedrijven er voor staan op het moment dat de steunmaatregelen van het kabinet eindigen. ING voorziet dat als dit gebeurt het percentage wanbetalingen stijgt, „hoewel we geloven dat dit (…) minder zal zijn dan vorig jaar werd verwacht”, zo schrijft de bank in haar kwartaalverslag.

Ook Rabobank houdt een slag om de arm over de kosten die nog kunnen volgen. „Die volgen misschien later en zullen lager uitvallen dan algemeen wordt verwacht. Maar nog steeds hebben wij klanten die in financieel zwaar weer verkeren”, schrijft topman Wiebe Draijer in een toelichting bij de halfjaarcijfers.

Hoogleraar Benink waarschuwt andermaal voor te veel optimisme. „Er zijn nog veel bedrijven met problematische coronaschulden. Die zijn niet op korte termijn opgelost, en banken moeten wellicht ook rekening houden met een scenario waarin ze die schulden deels moeten kwijtschelden.”

Ergernis

Waarom, vraagt Benink zich af, wordt er niet overwogen om voorzieningen juist vast te houden, in plaats van die af te bouwen? „Er zal vanuit de banken ook de behoefte zijn om positiviteit uit te stralen en mooie cijfers te presenteren door voorzieningen vrij te geven. Maar je kunt je afvragen of het niet verstandiger is om gewoon een jaar te wachten met afbouwen – of misschien nog twee jaar.”

Wie veel geld op de bank heeft staan, zal met enige ergernis naar de winstcijfers hebben gekeken. Nederlandse banken berekenen sinds 1 juli negatieve rente door aan spaarders met een tegoed van meer dan 100.000 euro. De negatieve marktrente drukt de winstgevendheid van financiële instellingen, omdat ze de spaartegoeden moeilijk kunnen herinvesteren, maar er wél rente over moeten betalen aan de ECB, als ze dat geld daar stallen.

„Ik vind het lastig uit te leggen. We maken exceptionele dingen mee”, zei Draijer tegen journalisten, toen die hem vroegen naar de kwestie van de enorme winsten versus de negatieve spaarrente. Hij noemde de vrijgevallen stroppenpot „een boekhoudkundig effect. Maar eigenlijk halen we alleen maar reserveringen terug die we vorig jaar hebben gedaan. Die waren ook exceptioneel, maar dan de andere kant op.”

Bij De Volksbank, bijna volledig afhankelijk van rente-inkomsten, is de grens van een ton mogelijk nog te hoog. Topman Martijn Gribnau liet weten niet uit te sluiten dat de drempel voor negatieve spaarrente in de toekomst nog lager wordt. „Mijn moeder leerde me altijd om een deel van mijn spaargeld opzij te zetten. Het zorgt haast voor kortsluiting in je hoofd”, aldus Gribnau, die de financiële gezondheid van de hele bank als reden opgaf voor de maatregel. De Volksbank maakte het afgelopen half jaar weliswaar 94 miljoen winst, maar de winstmarge daalde 11 procent – met als voornaamste oorzaak de lage rentestand. Gribnau: „Je moet iets doen wat indruist tegen de Nederlandse cultuur: het in rekening brengen van spaargeld. En dat vind ik ontzettend lastig uit te leggen.”