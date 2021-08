‘We zitten natuurlijk als CDA in de shit’

De feestzaal van een Maastrichts restaurant waar CDA’ers op een regenachtige, doordeweekse avond bijeen zijn gekomen om te praten over de toekomst van hun partij is in een staat van vergane glorie. De gouden verf op de stoelen moet ooit een chique uitstraling hebben gegeven, nu is de glans eraf. De iekbordeauxrode stoffering is vaal. De donkerhouten tafels, waar hier en daar het boek Een nieuw sociaal contract van voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op ligt, hebben betere tijden gekend.

Voor een avond over de toekomst, is de generatie van de toekomst in zeer beperkte mate aanwezig. De meesten van de ruim honderd bezoekers hebben de pensioengerechtigde leeftijd al een tijd geleden bereikt – of zullen dat binnen afzienbare tijd doen. Zij hebben het CDA in betere tijden meegemaakt, toen groei en meebesturen vanzelfsprekendheden waren en de partij een stabiele factor was. Andere tijden. In de Peilingwijzer, een afgewogen gemiddelde van I&O Research, Kantar en Ipsos, scoort het CDA nu tussen de zes en elf zetels – een absoluut diepterecord. In de Tweede Kamer telt de partij vijftien zetels. En regeren is nu niet vanzelfsprekend. Vanaf maandag speelt de vraag welke rol het CDA gaat spelen in de komende kabinetsperiode: als coalitie- of oppositiepartij. Dan wordt het basisregeerakkoord van VVD en D66 besproken.

Om het CDA weer groot te maken, zijn nieuwe ideeën nodig, vindt de Stichting Sociale Christendemocratie, de initiatiefnemer voor het politiek café in Maastricht. De groep, die voornamelijk bestaat uit kritische CDA-leden, plaatst zich nadrukkelijk buiten het CDA en wil daar ook geen deel van uitmaken, naar eigen zeggen om te voorkomen dat het daarmee het kritisch vermogen kwijt zal raken. De bijeenkomst in Maastricht is ook buiten de partij om georganiseerd en is onderdeel van een hele reeks in de komende weken.

Het CDA-bestuur bekijkt deze bijeenkomsten met argusogen, en ook sommige aanwezige leden zijn er niet gerust op: is dit het begin van een breuk? De vorig jaar opgerichte stichting publiceerde onlangs al een ‘Appèl’, begon een eigen denktank en organiseert ook een zomerschool. In de zaal zit Marnix van Rij, de interim-partijvoorzitter van het CDA. Hij is uit eigen beweging gekomen, niet op uitnodiging. Hij noemt de avond „geweldig” en nodigt de stichting uit om onderdeel te worden van het CDA. „Uiteindelijk gaat het erom dat we duidelijk zijn en eenheid uitstralen. Een verdeeld huis zal geen kiezers terugwinnen.”

„CDA’ers houden niet van gedoe, en daar is er nu een hoop van”, reageert Henriëtte van Hedel, bestuurslid van het CDA in Brabant en een van de gezichten van de stichting. „We kunnen blijven zeggen dat we de rust moeten bewaren, maar dan krijgen we de rust van het kerkhof.”

Onderling wantrouwen

Een maand geleden constateerde een interne commissie onder leiding van Liesbeth Spies dat er in de partij te veel onderling wantrouwen is en te weinig oog voor het partijbelang. Het verhaal richting kiezer zou niet duidelijk zijn. Dat is ook in Maastricht te horen. „Durven we ons eigen verhaal eindelijk weer een keer te vertellen, want dat is steengoed” zegt Charles Claessens, wethouder in Heerlen. Onder luid applaus: „We zijn het alleen uit het oog verloren, dat durf ik ook te zeggen. Jarenlang zijn we een slap aftreksel geweest van de VVD. Dat moeten we niet willen.”

Lees ook: Interne verdeeldheid bezorgde CDA zware nederlaag bij Kamerverkiezingen

Het CDA is een partij in crisis, met leden die vol vertwijfeling zijn over hun partij. „Mijn advies is om niet met bloemen aan de voordeur te staan, maar de achterdeur in de gaten te houden waar iedereen wegloopt”, zegt Holke Flapper van het CDA in Helmond. „We zitten natuurlijk als CDA in de shit, om het even op zijn Haags te zeggen. We doen het niet goed”, zegt oud-Kamerlid Chris van Dam.

Hoewel betrokkenen bij de Stichting Sociale Christendemocratie graag zeggen dat ze ‘veel’ reacties krijgen van sympathisanten, valt er geen peil te trekken op de grootte van de achterban die de stichting representeert. Maar dat de stichting invloed weet uit te oefenen bleek toen ze na het vertrek van Pieter Omtzigt genoeg handtekeningen wist te verzamelen om het partijbestuur tot een verantwoordingscongres te dwingen. „Het vertrek van Omtzigt is het signaal dat er iets fundamenteel mis is in onze partij, de toekomst van de christendemocratie staat op het spel”, zegt Van Hedel. „Het CDA zit in een soort achtbaan, af en toe pieken we maar uiteindelijk gaan we toch gewoon richting afgrond.”

Dat de stichting zich buiten de partij om organiseert „vind ik ongemakkelijk”, zegt Chris van Dam, die „uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het is om verandering teweeg te brengen in de partij”. Toch zegt hij: „Jongens, als je samen in een boot met een gat zit, ga je samen hozen. En dan ga je er niet in een rubberboot achteraan om te zeggen: dit is hoe je het moet doen.”

Leiderschap tonen

De bijeenkomst is een voorproefje op het bijzondere partijcongres van 11 september. Wat daar precies gaat gebeuren, is onduidelijk. Het partijbestuur stapte al op na het rapport van de commissie Spies. Interim-voorzitter Van Rij begon pas in april – nadat het CDA een verkiezingsnederlaag had geleden. Pieter Omtzigt heeft de partij al verlaten. Dus wie legt waarover verantwoording af?

De partij lijkt af te stevenen op een congres waarin leden alle opgebouwde onvrede – over de lijsttrekkersverkiezing, over de campagne, over de behandeling en het vertrek van Omtzigt – in een ratjetoe aan resoluties kunnen uiten. In Maastricht kondigt een CDA-lid uit Overijssel al aan dat hij er twee in zal dienen: „Dat Pieter Omtzigt terug moet komen in de partij. En ook één om niet toe te treden tot het kabinet Rutte 4.”

Volgens Chris van Dam hangt veel af van het leiderschap dat Wopke Hoekstra volgens hem nog niet heeft getoond. „Hij is tot nu toe wel erg stil.” Van Dam hoopt van de partijleider „een geestdriftig” verhaal te horen. „Ik zou er alles aan doen om Wopke op dat pad te krijgen. Hij mag me bellen voor advies.”

„Het is gewoon niet te voorspellen wat daar gaat gebeuren. Het kan zomaar een breekcongres worden”, zegt de voorzitter van het CDA Limburg Harold Schroeder na afloop van het politiek café. Op Facebook zag hij groepen waarin leden oproepen dat Hoekstra weg moet. Schroeder maakt zich er zorgen over. „Als deze stichting blijft zeggen dat ze ontevreden zijn over de ideeën van het CDA, dan ontstaan er kampen. Ook als uit stemmingen over resoluties blijkt dat de meningen onder leden heel verdeeld liggen. Dat wordt ruzie, dan slachten we elkaar af.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven