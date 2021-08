Volkstelling VS: minder dan 60 procent van Amerikanen wit

Dat de Amerikaanse bevolking als geheel maar héél langzaam is toegenomen in de afgelopen tien jaar, was al bekend. Maar donderdag maakte het kantoor van de jongste volkstelling bekend dat die geringe groei geheel voor rekening komt van niet-witte Amerikanen en zich concentreert in de grote steden. Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten valt minder dan 60 procent van de Amerikanen in de categorie ‘non-Hispanic whites’, oftewel witte Amerikanen met een Europese achtergrond.

Het zijn gegevens die niet alleen demografisch, maar ook sociaal en politiek van belang zijn. De census van 2020 – vertraagd door de coronapandemie – toont verschuivingen die van betekenis zullen zijn bij de tussentijdse parlementsverkiezingen van 2022. Met deze gegevens gaan de verschillende staten nieuwe grenzen voor hun kiesdistricten trekken. Dat is een beladen proces omdat het zogenoemde gerrymandering, het zodanig trekken van districtsgrenzen dat één partij alle voordeel heeft en een staat dus moeilijk te ‘veroveren’ is door de andere partij, tot een kunst is verheven.

De sociale betekenis is misschien wel groter. De afgelopen jaren hebben conservatieve (en dat zijn voornamelijk witte) Amerikanen de noodklok geluid over migratie onder de noemer van de ‘grote vervanging’ – in Nederland door Forum voor Democratie en geestverwanten vertaald als ‘omvolking’. Kort gezegd komt het erop neer dat rechtse politici en populaire presentatoren bij FoxNews beweren dat de Democratische Partij doelbewust (illegale) migratie stimuleert om zijn aanhang te vermeerderen. In de woorden van Fox-presentator Tucker Carlson in april: de Democraten proberen het huidige electoraat te vervangen door „nieuwe mensen, gehoorzamer kiezers uit de Derde Wereld”.

Lees ook: Stemmen win je in de VS ook op de tekentafel

Overwinning Trump

De afname van het aandeel witte Amerikanen in de bevolkingspiramide zal dat sentiment voeden. Meer dan de helft van de districten liep terug in bevolkingsaantal tussen 2010 en 2020. Wie de kaart van de volkstelling bekijkt, ziet ook waar de krimp zich het sterkst voordoet: van South Dakota tot Mississippi en van delen van Kansas tot Pennsylvania. Het mid-Westen en de zogenoemde Rust Belt, de oude industriestaten in het noordoosten van het land, zijn bespikkeld met districten waar de bevolkingsaantallen teruglopen. Het zijn niet toevallig ook de gebieden waar Donald Trump in 2016 zijn presidentschap veilig stelde.

Tijdens die verkiezingscampagne sprak journalist Evan Osnos (die later een biografie van de huidige president Joe Biden zou schrijven) voor The New Yorker met een vooraanstaande neonazi, Richard Spencer. Die zei dat Trump ,,instinctief aanvoelt dat het over demografie gaat”. Hij legde uit dat Trump inspeelde op „het onbewuste gevoel dat witte mensen hebben – dat hun kleinkinderen een gehate minderheid in hun eigen land zullen worden. Dat maakt ze bang, denk ik.”