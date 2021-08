De mens is nou eenmaal verslaafd aan geweld

Onbegrijpelijk, zinloos, laf, walgelijk, dat waren enkele van de oordelen over het geweld waarmee een groep Nederlandse jonge toeristen een landgenoot in Mallorca, aanviel en doodtrapte. De laatste twee morele oordelen deel ik, de eerste twee wil ik fel aanvechten. Als we het geweld dat hier plaatsvond niet kunnen begrijpen, als het geen betekenis heeft voor de bedrijvers, kunnen we het ook niet bestrijden en voorkomen.

Hans Achterhuis is politiek filosoof. Recent verscheen van zijn hand Geloof in geweld (Lemniscaat).

Achter het gedrag van de jongerengroep zitten mechanismen verborgen die we moeten onderkennen om er kritisch mee om te gaan. Sterker nog, die mechanismen zijn algemeen aanwezig en normaal in onze maatschappij, we kennen en delen ze allemaal. De grote vraag is wanneer ze ontsporen en hoe we dat kunnen voorkomen.

Het eerste mechanisme dat ik in een aantal studies over geweld geanalyseerd heb, verbind ik aan een centraal begrip van de negentiende-eeuwse filosoof Hegel: de strijd om erkenning. Volgens de Duitse denker willen mensen door anderen gezien, gewaardeerd en erkend worden. Wanneer dit voor hun gevoel niet of onvoldoende gebeurt, dagen ze hun medemensen in een strijd op leven en dood uit, om erkend te worden.

Misschien klinkt het overdreven om de rellen en gevechten van jongeren met zo’n groot filosofisch idee te verbinden, maar wat er in Spanje gebeurde kunnen we hiermee toch goed begrijpen. Wat er in Mallorca plaatsvond en wat volgens veel onderzoek ook in Nederland typisch gedrag van vechtende jongeren is, wordt wel, ook soms door henzelf, omschreven als ‘het zoeken van respect’.

Op lege avonden gaat men, vaak na afloop van kroegbezoek, op stap om door anderen erkend te worden. Je botst bewust tegen iemand aan en wordt boos wanneer die geen excuus aanbiedt. Wanneer dat uitblijft, vraag je er expliciet naar om vervolgens de ander tegen wie je opgelopen bent, een hardhandig lesje in respect te leren. Iets dergelijks lijkt in Spanje gebeurd te zijn en het gebeurt elk weekend in Nederland, gelukkig meestal zonder de afschuwelijke gevolgen van de Spaanse ruzie.

Wij tegen zij

Dit eerste mechanisme dat helpt om het jongerengeweld te begrijpen, wordt door een tweede versterkt: de wij-zij-tegenstelling. Terwijl individuele mensen zich vaak op morele wijze tot elkaar kunnen verhouden, is dat volgens de Amerikaanse theoloog Niebuhr voor groepen veel minder het geval. Groepsverhoudingen zijn vaak amoreel, soms immoreel. Mensen constitueren en bevestigen zich als groep door zich van andere groepen te onderscheiden.

Dit normale verschijnsel kan uit de hand lopen wanneer de groepen waartegen men zich afzet als slecht en minderwaardig worden voorgesteld. Dan moeten die bestreden worden en ligt het geweld op de loer. Hoewel er nog niet voldoende bekend is over de gebeurtenissen op Mallorca lijkt ook dit mechanisme van de wij-zij-tegenstelling een rol te hebben gespeeld. In elk geval vinden we het in het uitgaansleven in de Nederlandse steden regelmatig terug bij botsingen tussen jongeren.

In plaats van beide mechanismen te veroordelen en af te keuren, kunnen we beter onderkennen dat ze algemeen zijn, dat we er niet aan kunnen ontkomen. Ze hebben in alle menselijke culturen die wij kennen, een rol gespeeld en kenmerken ook het moderne Europa.

In een recente studie War. How Conflict Shaped Us, laat de Engelse historica Margaret MacMillan onder andere zien hoe deze mechanismen het ontstaan van oorlogen kunnen verklaren. Dat was ook het grote thema van haar eerdere onvolprezen historische studie over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: The War that Ended Peace.

De Hegeliaanse strijd om erkenning werd in de Europese traditie altijd uitgedrukt door het begrip ‘eer’. Wanneer iemands eer werd aangetast, diende je genoegdoening te eisen. Vaak gebeurde dit door een uitdaging tot een duel. MacMillan laat schitterend zien hoe de aantasting van de eer van landen in de aanloop naar WOI belangrijker was dan de schade die werd toegebracht aan belangen. Over belangen kun je onderhandelen en compromissen sluiten, de eer is absoluut en verdraagt geen gemarchandeer. Over de groei van de oorlogsvloten van Duitsland en Engeland kon bijvoorbeeld onderhandeld worden, maar toen de eer van Duitsland op het spel stond, was dat voor keizer Wilhelm II onmogelijk.

Ook hier werd de aan het eergevoel gekoppelde relatie versterkt door antagonistisch geladen groepsgevoel. In de negentiende eeuw manifesteerde zich in Europa het nieuwe politieke fenomeen van de natiestaat. Staten moesten samenvallen met de etnische groep waaruit ze zouden bestaan. Op de Balkan betekende dat het einde van de twee grote multi-etnische rijken, de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en het islamitische Ottomaanse rijk. Serviërs, Bosniërs, Roemenen, Bulgaren en Albanezen vochten elk voor een eigen nationale staat. Natuurlijk was die verbonden met de nationale eer. De eisen van het ultimatum van Oostenrijk-Hongarije aan Servië, waarmee het startsein van de wereldoorlog werd gegeven, waren zo geformuleerd dat de Serviërs er niet aan konden voldoen zonder hun eer te verliezen.

Een kwaadaardig en zondig wezen

Terwijl in The War that Ended Peace de afschuw over de verschrikkingen van de oorlog centraal stond, laat MacMillan in haar recente boek zien dat oorlog ook aantrekkingskracht heeft en fascineert. Zelfs in de onvoorstelbaar vreselijke loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, bleven soldaten soms verslaafd aan het buitensporige geweld. Een soldaat die zij citeert, legt het aan zijn moeder uit: „Ik vind oorlog fantastisch. Het is net een grote picnic maar zonder de doelloosheid van de picnic”. De Nederlandse jongens op Mallorca zullen het zeker niet zo lyrisch formuleren, maar ook bij hen lijkt er van een zekere verslaving aan geweld sprake te zijn geweest. Door blijven schoppen tegen het hoofd van iemand die al op de grond ligt, kan moeilijk anders begrepen worden.

Wanneer ik dit weer veralgemeniseer, onderstreep ik dat geweld inderdaad soms verslavend werkt. In tegenstelling tot dieren kennen mensen allerlei remmingen tegen geweldgebruik, die in verschillende culturen vaak institutioneel verankerd zijn. Maar wanneer ze eenmaal, bijvoorbeeld getriggerd door de beschreven mechanismen, de geweldsdrempel overschreden hebben, lijken veel mensen alle remmen los te laten. Wie begrepen heeft hoe de uitslaande brand van het geweld kan ontstaan en blijven woeden, zal zich hoeden om lichtvaardig de maatschappelijke instituties die helpen om het geweld te voorkomen, terzijde te schuiven.

De ‘tien geboden’ waren niet bedoeld voor andere volken en stammen, maar dienden ertoe om de eenheid en verbondenheid van de eigen groep te verzekeren

Waar we niets mee opschieten om het geweld te begrijpen zijn filosofische en theologische beschouwingen over zoiets als ‘de menselijke natuur’. Die zou verdorven en slecht zijn, ‘de mens’ zou een kwaadaardig en zondig wezen zijn.

Ook met de omkering hiervan schieten we niets op. Dan zou de mens juist met Rousseau van nature goed zijn of mensen zouden, vrij naar de titel van de bestseller van Rutger Bregman, meestal ‘deugen’. De filosofe Hannah Arendt zette zich fel tegen dit soort wijsgerige generalisaties af door te stellen dat niet ‘de mens’ de aarde bewoont, maar dat mensen in een pluraliteit van relaties hun leven vorm geven. Die moeten we onderzoeken om het geweld te begrijpen.

Alleen voor eigen groep

Ook de traditionele theologie heeft hier weinig te bieden. Religies hebben juist vaak het geweld eerder bevorderd en aangewakkerd dan tegengehouden, heb ik in een recente studie betoogd. Een simpel voorbeeld kan de vele misverstanden die hier bestaan, verhelderen. Tot ‘de tien geboden’, die de grondslag vormen van jodendom en christendom, hoort het ‘Gij zult niet doodslaan’. Volgens velen klinkt dit overtuigend als een religieus tegenwicht tegen de verleiding van het geweld. Niets is echter minder waar.

De tien geboden waren een onderdeel van het verbond dat de God van Israël met zijn volk sloot. Als zodanig waren zij niet bedoeld voor andere volken en stammen. Ze dienden ertoe om de eenheid en verbondenheid van de eigen groep te verzekeren. Die werd sterk onderscheiden van de omringende volken. Direct na de proclamatie van de tien geboden vindt er bijvoorbeeld een genocidale moordpartij plaats van de stammen die de nieuwe Godheid loochenden: „Er vielen die dag ongeveer drieduizend mannen.” (Exodus 32:28) Bovendien moest het volk Israël in opdracht van hun God andere omwonende stammen – Kanaänieten, Amorieten, Hethieten en nog meer – uitroeien en verdrijven. De Israëlieten konden zo hun land in bezit nemen. Ook het gebod ‘gij zult niet begeren wat van uw naaste is’, blijkt alleen voor het eigen stamverband te gelden.

Van het oude Israël tot het moderne Europa blijken de aloude mechanismen van de strijd om erkenning en de wij-zij-tegenstelling permanent en onuitroeibaar te zijn. De zwartekousenkerkjongeren uit Urk verschillen in hun uitgaansleven niets van de waarschijnlijk seculiere toeristische groep uit het Gooi op Mallorca.

Onze maatschappelijke opdracht is allereerst om de genoemde mechanismen die ik filosofisch heb blootgelegd, empirisch te onderzoeken om ze in hun hedendaagse vormen te begrijpen, zodat we ze vervolgens institutioneel in toom kunnen houden.