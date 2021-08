‘Verlam je kind niet met klimaatproblemen, geef het goede voorbeeld’

De klimaatverandering is deze zomer moeilijk te ontwijken. Hittegolven en bosbranden in Zuid-Europa, overstromingen in Noordwest-Europa. Afgelopen week was er het IPCC-rapport met apocalyptische toekomstscenario’s.

Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat begint achter de voordeur. Hoe praten ouders er met hun kinderen over – of doen ze dat misschien niet?

NRC sprak erover met drie gezinnen in Zuidplas in Zuid-Holland, het laagste punt van Nederland (6,7 meter onder NAP). De fusiegemeente is in het nieuws met het plan om een ‘Vijfde Dorp’ met achtduizend woningen te bouwen. Dat bouwplan in het Groene Hart is omstreden, ook wegens de zeespiegelstijging.

Bijna 95 procent van de volwassen Nederlanders denkt dat het klimaat verandert, volgens een CBS-rapport van juni. Zo’n 75 procent ziet het als een groot probleem voor de toekomst, en een even grote groep denkt dat de mensheid klimaatverandering (deels) kan tegenhouden.

Praat er thuis met kinderen over, adviseert onderzoeker Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut. „Sommige ouders gaan zulke lastige onderwerpen uit de weg om hun kinderen te beschermen. Zo van: die bosbranden zijn niet erg hoor, zo geblust. Maar kinderen vangen veel op en voelen het als ouders niet eerlijk zijn. Het kan ook dat kinderen hun ouders dan gaan beschermen door zélf niet over het thema te beginnen: de wet van de dubbele bescherming. Een vicieuze cirkel.”

Sommige ouders zeggen: die bosbranden zijn zó geblust Nikki Udo onderzoeker Nederlands Jeugdinstituut

Ouders kennen hun eigen kind het beste en kunnen zelf het beste inschatten wat welk kind op welke leeftijd aankan. Algemeen geldt: stel vooral open vragen zodat je kind emoties kan uiten en zelf gedachten kan vormen, adviseert Udo. „Vraag bijvoorbeeld: wat vind je van die overstromingen of die hittegolven? Wat zou jij daar nou aan willen doen?”

Perspectief is belangrijk als je er met je kind over praat, zegt Arjen Wals, hoogleraar leren voor duurzame ontwikkeling. „Alleen maar bewustwording werkt verlammend. Het is belangrijk dat ouders ook het voorbeeld geven bij een duurzamere manier van leven. Dus niet alleen erover praten, maar ook dóen en blijven proberen. Dat geeft kinderen hoop en laat zien dat het geen aflopende zaak is.”

Dat kan zeker met kleine kinderen met kleine dingen, vertelt Udo. „Twee keer per jaar meedoen aan een opruimactie in de buurt, bijvoorbeeld. Minder vlees eten. Buitenspelen of samen de natuur in gaan, dat kan duurzaam gedrag op latere leeftijd stimuleren, blijkt uit onderzoek.”

Tot slot: „Als ouders hoef je niet alles te weten”, zegt Udo. „Alle ouders mogen tegen hun kind zeggen: héle goede vraag, maar ik weet het antwoord niet. Dat relativeert misschien wat voor de ouders die het allemaal perfect willen doen.”

Martin van Roon, aannemer

‘Ik hoor ook veel geneuzel over het klimaat’

Langs de Hollandsche IJssel, naast koeien en slootjes, stuiteren kinderen op een trampoline. Bang voor een dijkdoorbraak is Martin van Roon niet, zegt hij in zijn tuin. Bij hoog water zetten ze de sluis bij de Algerabrug wel dicht. „En ik woon hoger dan de rest van Nieuwerkerk”, lacht hij. Met hun oudste kinderen van 21 en 18 – ze hebben er vijf – praten zijn vrouw en hij soms over het klimaat. Maar eigenlijk niet met Jorrit (14) en Emy (12) die er vandaag bij zijn. „De mediaberichten zullen deels waar zijn, maar ik hoor ook veel geneuzel.” Zo denkt hij erover. „Mijn kinderen gaan daar een beetje in mee.” Als aannemer heeft hij „niks” met warmtepompen of zonnepanelen. „Wat je aan uitstoot wint als consument, verdien je met de productie en het transport nooit terug”, denkt hij. „Of neem zo’n elektrische auto, een Tesla. Voordat je daar zuinig mee bent, moet je 700.000 kilometer rijden.” [Deze berekening van een Belgische hoogleraar uit 2019 is ontkracht, EK]. „Ik ben geen deskundige. Ik weet alleen dat het schoner kan.” In de klas gaat het wel eens over al die plastic tasjes en flesjes in de zee, vertelt Emy. Een werkstuk heeft ze er „gelukkig niet” over hoeven te maken. „Iedereen moet alles gewoon netjes in de prullenbak gooien”, zegt ze. „Soms maak ik me er wel zorgen over, soms ook niet”, zegt Jorrit die naar het eindexamenjaar vmbo gaat. Veel fietsen, dat is goed voor het milieu, weet hij. „En het produceren van die Tesla, dat stoot heel veel uit. Daar ben ik ook achtergekomen.” Roy Dulam en Sushma Mohan, ambtenaren

‘De plastic soep begint hier bij ons huis’ Roy Dulam (39) en Sushma Mohan (37) met dochters Simran (8), Sonam (4) in hun tuin aan de rand van de weilanden. Foto Walter Herfst Ze groeiden op in de Surinaamse natuur en kwamen in Nederland studeren. Nu wonen Roy Dulam (39) en Sushma Mohan (37) met drie kinderen in Moerkapelle. Hun tuin grenst aan een slootje met zwanen en een groen aardappelveld. Hij: „Hier komen wij tot rust.” Maar bij huis is ook milieuvervuiling, leren ze hun kinderen. „Meerkoetjes waren een nestje aan bouwen”, zegt Roy. „Met stukjes plastic, zelfs een mondkapje. De plastic soep in zee begint hier. Heel voorzichtig hebben we het eruit gehaald.” „Met een visnetje”, zegt hun oudste dochter Simran (8). Hij is bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor technische installaties, zij adviseert de provincie bij grote bouwprojecten. Ze werken beiden met allerlei duurzaamheidseisen. Sushma: „Ik vind het belangrijk dat ook mijn kinderen weten dat we zuinig moeten zijn op de natuur. We hebben bijvoorbeeld een eigen moestuintje.” Roy: „We hebben bewust vlinderplanten om vlinders te trekken. De zonnebloemen zitten vol bijtjes.” De opa van Simran uit Suriname vertelt dat zijn kleindochter laatst geen rietje wilde. „Anders komt dat in zee terecht, en gaan de schildpadden dat eten”, zegt ze. Sushma: „In Suriname zie je ook vervuiling, door bijvoorbeeld goudwinning met kwik. Sommige mensen durven geen vis te eten.” Roy: „Soms stoor ik me ook aan de klimaatdiscussie. Wij moeten hier de klimaatdoelen halen en China bouwt vijftig kolencentrales. We moeten hier van het gas, maar verderop in Rotterdam zitten raffinaderijen. Dat klopt niet.” Frank Werner, architect

‘Word je écht blijer van nieuwe spullen?’ Frank Werner (51) en zoon Quinten (16) uit Rotterdam in Moordrecht (met fiets) Foto Walter Herfst De 188 kilometer fietsen vanaf het vakantiehuis van oma in de Achterhoek zit er bijna op. Architect Frank Werner (51) en zijn zoon Quinten (16) puffen op dag twee even uit op het Kerkplein in Moordrecht. Nog een uurtje en ze zijn weer thuis in Rotterdam-Blijdorp. „De rest van het gezin is wel met de auto teruggegaan”, zegt Frank eerlijk. „Een Volvo van 25 jaar oud. Mensen zeggen: dat is vervuilend. Maar je hoeft ook geen nieuwe auto te kopen. We rijden ook op oude racefietsen van mijn vader.” Het gesprek gaat thuis bijvoorbeeld over minder kopen, zegt Frank. „Quinten verklaarde mij voor gék toen ik een zes jaar oude iPhone had, terwijl ik van mijn werk een nieuwe kon krijgen. We proberen ze mee te geven: word je écht blijer van nieuwe spullen?” Frank op zijn beurt is als architect bezig met duurzaamheid, maar heeft voor werk ook veel gevlogen. „Ik weet niet of dat heel slim was”, zegt Quinten. „Het belangrijkste is dat jongeren nu zien dat wij dat niet moeten gaan doen.” Ze eten bewust ook weinig vlees, zegt Frank. „Quinten is al zijn hele leven vegetariër.” „Nou, vanaf mijn zesde, denk ik”, zegt Quinten zelf. „Niet echt als klimaatdoel. Vooral omdat ik het vervelend vond voor dieren. Later realiseerde ik me pas dat het ook scheelt in uitstoot.” „Zolang als ik er ben, is het klimaat al een onderwerp van gesprek”, zegt Quinten. „Er is wel meer aandacht voor, bijvoorbeeld voor het jongerenprotest. Ik maak me niet zo’n zorgen voor mijzelf, eerder voor drie generaties van nu. Wat ik nu doe, is bepalend voor hen.”