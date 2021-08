‘Van m’n tien tenen staan er twee in de mainstream’

Met onrust in zijn ogen arriveert zanger Lucky Fonz III op Buitengoed de Uylenburg in Delfgauw. In een van de paviljoens op het landgoed, een grote joert, is een uitvaart bezig. „Ik zag de kist staan”, zegt hij. „Er zaten mensen omheen. We kunnen hier echt niet blijven. Ons gepraat zal ze storen. We moeten hier weg. Nu!”

Het herinnert hem aan een recent afscheid, zegt hij met zachte stem als we een stuk verderop neerstrijken in een wilde bloementuin. Een week eerder speelde hij op de uitvaart van een kind van vrienden. Dat viel bepaald niet mee. „Lukte het je nog wel te zingen?”, vraagt kunstenaar David Bade voorzichtig. Lucky Fonz knikt. Ja, zo professioneel is hij wel.

Een voorzichtige lach. De schouders zakken iets. De gespannen sfeer is gebroken. Ons fluisteren wordt al na een paar minuten een geanimeerd gesprek dat tot ver in de avond zal duren. Gebroederlijk delen de muzikant en de kunstenaar een salade en een pannenkoek. „Of is dat gevaarlijk met corona?” vraagt Lucky zich af. „Niet bang zijn, swa” [vriend], sust David.

Lucky Fonz III (40) en David Bade (51) kennen elkaar niet, maar verdiepten zich voor dit gesprek in elkaars werk. Er was muziek te luisteren, er waren documentaires te bekijken over beider werk en Lucky bezocht nog speciaal Davids tentoonstelling Look At Me Now in het Rijksmuseum. Door hun stuiterende energie en de onbevangenheid waarmee ze hun kunst met hun publiek delen zijn de cultuurmakers aan elkaar gewaagd.

Laagdrempeligheid mét boodschap is bij beiden een factor. Lucky maakt Nederlandstalige popliedjes met een knipoog, die op het tweede gehoor een diepere laag hebben. Zoals het onlangs verschenen ‘Ik Ben Een Sukkel’. David is bekend om zijn expressieve schilderijen, felgekleurde sculpturen en sociale kunstprojecten. Wars zijn beiden van pretenties. Kunst hoeft niet ingewikkeld te zijn.

En al kwam succes voor hen snel en droeg televisie bij aan hun bekendheid – als huisartiest van De Wereld Draait Door (Lucky), in kunstprogramma ArtMen (David) – over succes en ijdelheid moet dit gesprek niet gaan, zal David Bade al snel opmerken. Wel over drijfveren, idealisme en het gevecht tegen de mainstream. En over hoe het is om als kunstenaar te moeten werken in een politiek klimaat dat niet al te kunstgezind is.

Van m’n tien tenen staan er twee in de mainstream Lucky Fonz III

We vragen ze hoe ze de coronatijd zijn doorgekomen. David Bade was op zijn geboorte-eiland Curaçao, waar hij met kunstenaar Tirzo Martha kunstinstelling Instituto Buena Bista (IBB) leidt. Toen de pandemie losbarstte, vloog hij naar Nederland en werkte aan diverse grote projecten – haast alsof corona niet bestond. Voor zijn langlopende project David Bade tekent Heerlen onder de tafel in de culturele instelling Schunck werkte hij samen met breakdancers, die hij afbeeldde op reusachtige schilderijen. In de Rotterdamse Kunsthal ging hij verder met All You Can Art, een jaarlijks terugkerend open atelier waar Rotterdammers door David en zijn team worden aangestoken om vooral zélf kunst te gaan maken. Privé verloofde hij zich met grafisch vormgever en fotograaf Eva Rietbergen.

Het contrast is schril met de stille maanden die Lucky Fonz achter zich heeft liggen. Na een afgebroken vakantie in Colombia zat de zanger vooral thuis. Alle uitverkochte shows in zijn theatertournee werden afgezegd. Lucky hielp zieke vrienden met boodschappen, stortte zich op zelfstudie – synthesizers en drumcomputers. Daarnaast had hij schrijfklussen, onder meer als librettist.

Toen optredens voor dertig mensen weer toegestaan waren, mocht zijn publiek aanvankelijk niet meezingen. „Maar mensen willen áltijd meezingen met mij”, zegt Lucky. Het werd playbacken. Laconiek: „Gaat nog best goed eigenlijk. Zoals luchtgitaar spelen ook een muzikale ervaring kan zijn. De geest volgt altijd het lichaam.”

Tot zijn opluchting staat hij deze zomer weer op theaterfestival De Parade. „Optreden is de kern van wat ik doe. Meer dan het opnemen van albums.” Zijn wendbaarheid als solo-artiest redde hem in coronatijd, zegt hij. Met alleen een akoestische gitaar kan hij een show van anderhalf uur doen die nog boeit ook.

„Ik zag in die docu hoe jij het publiek nodig hebt”, merkt David op. „Die aandacht.”

Lucky knikt en zegt dat een concert geven heel lichamelijk is, „een synchronisatie met andere mensen door ritme en geluid”. Hij associeerde concerten altijd met een veilig gevoel. „Maar in deze tijd worden concerten gelinkt aan onveiligheid, vanwege het besmettingsgevaar. Dat is een vreemde omkering.”

Alles met ambitie

Lucky Fonz werd als Otto Wichers geboren in Gouda en groeide op in Nijmegen. Zijn vader is revalidatiearts, zijn moeder onderwijskundige en hij heeft twee zussen. „Bij ons thuis werd veel gesport en muziek gemaakt. Alles ging altijd op hoog niveau.” Hij speelde vanaf zijn zevende jaar klassieke piano, ging naar het gymnasium. Engelse taal- en letterkunde studerend in Amsterdam was hij hard op weg ofwel docent Engels te worden of academicus. Later, met een beurs in Edinburgh, raakt hij bevangen door de mystiek, traditie en verhalen van folkmuziek. Zijn afstudeerscriptie over Bob Dylan werd eigenlijk „een document over mijn eigen zoektocht als zanger”.

O, die excelleercultuur, David Bade herkent het uit zijn jeugd. „Bij ons thuis was er ook weinig bescheidenheid.” Hij was een nakomertje in een gezin met vijf oudere broers – „allemaal hoog binnen hun vakgebied bezig”. Hij werd geboren op Curaçao en groeide vanaf zijn tweede op in Soest met een moeder die altijd heimwee bleef houden naar het ongecompliceerde buitenleven op het eiland. „Let op hè, een wít tropenleven”, benadrukt hij. Zijn vader doceerde Engels op een middelbare school „in een tijd dat het verboden was om op het schoolplein Papiamento te spreken”.

„Ben jij rijk eigenlijk?”, vraagt Lucky opeens, colaatje in de hand. „Wat vind je rijk?”, kaatst David terug. Zijn familie woont intussen grotendeels weer op Curaçao. En ook hij pendelt heen en weer. „Zelf vind ik mijzelf rijk met een buffer om het een jaar uit te houden”, zegt Lucky. David knikt. Dat is voor een kunstenaar al vrij uitzonderlijk.

Lucky verdiende de afgelopen jaren goed met optredens. „Ik zeg altijd ja. Ik ben voordelig te boeken maar mijn naam is wel zodanig dat het een festival een bepaald cachet geeft, haha.”

Maar even serieus, gaat Lucky verder, hij maakt zich zorgen over het consumentenvertrouwen op de lange termijn. Tot voor kort, zegt hij, hadden we een cultuur waarin mensen bereid waren meer dan een half jaar van tevoren een concertkaartje te kopen. Wie durft dat nog? Met alle afzeggingen en coronamaatregelen, bedoelt hij. Tragedies genoeg: muzikanten zonder werk gingen kopje onder. ‘Regelaars’ in de muziekindustrie, van organisatoren tot geluidsmensen, raakten hun baan kwijt. „Aan een pandemie kan niemand iets doen. Maar een goed beleid…dat is mensenwerk.”

Voor tieners is muziek de soundtrack van hun leven, toch. Dit gaat over volksgezondheid! Lucky Fonz III

Muziek is nodig voor de geestelijke gezondheid, vervolgt Lucky. „Voor tieners is muziek de soundtrack van hun leven, toch. Ik stoor me zo aan het gebrek aan kennis bij de overheid en hoe de culturele sector zich nauwelijks verdedigen kan. Het gaat niet enkel om werkverschaffing voor artiesten! We hebben het hier over volksgezondheid. Ja toch, David? Of neem de economische waarde van kunst. Misschien niet meteen meetbaar, maar wat is Amsterdam zonder Concertgebouw?”

Zeker, zegt David. „Wíj hadden gewoon in zo’n pandemie-commissie moeten zitten. Niet alleen wetenschappers en virologen. Maar ook filosofen, journalisten en kunstenaars.”

Gevecht tegen de mainstream

Het is zachtjes gaan regenen. Terwijl in de verte op de uitvaart trommels en zang klinken, verhuizen wij naar het Atelier-huis op het landgoed. David krijgt een telefoontje van het Rijksmuseum. De bewaking ziet een probleem met een van zijn beelden bij de Slavernij-tentoonstelling. Een onderdeel hangt op ooghoogte – het museum is bang dat bezoekers er tegenaan lopen. Het gezicht van David spreekt boekdelen. Wat een gezeur.

Lucky plaagt: „Ik vond jouw werk ook best wild hoor.” David fronst. „Ik zeg die beveiliger: het hangt al drie weken zo! Er is niemand tegenaan gebotst. We gaan het niet weghalen, we trekken het wel iets omhoog.”

Lucky: „Het is echt een soort dans die je moet doen hè?”

Het gesprek gaat verder over de vraag in hoeverre je je als kunstenaar moet conformeren. Lucky stelt dat hij een heel gezonde relatie heeft met wat hij het establishment noemt. „Ik hoef me op geen enkele manier te verantwoorden. Het grappige is: ik hoor er niet bij, maar ik ben er wel welkom.”

David: „Hm. Als ik te hard zeg dat ik tegen het establishment schop, zullen veel mensen zeggen dat ik hypocriet ben. Want ik bén deel van de mainstream, ik bén gevestigd.”

Lucky: „Ja, jij hangt in het Rijksmuseum!”

David: „Ik kan nu sterven ja. Jij moet nog maar zien hoe succesvol je over tien jaar nog bent.” Ze lachen. Het hoogste podium is ook maar relatief, vindt Lucky. In Rotterdam zag hij coureur Fernando Alonso eens met een Formule 1-auto door de straten knallen. Dat trok een miljoen mensen. „Datzelfde weekend bracht Dave Grohl (zanger van de band de Foo Fighters) op Lowlands 30.000 mensen in vervoering. Dan kun je denken: Dave Grohl is maar een marginaal mannetje.”

Ik ben er deel van, anders verkoop ik niets want ik bén gevestigd David Bade

„Kun jij dat trouwens, iets maken voor 100.000 man?” vraagt David hem. Om meteen te zeggen dat hij zelf nooit een Joseph Klibansky-achtig kunstwerk – „dat het glimt en lekker is” – zou kunnen maken. „Dan zou ik mezelf zo verloochenen.” Hij heeft het idee dat Lucky „ook best wel schijt heeft aan bepaalde codes waaraan je zou moeten voldoen: je zingt niet bepaald supermooi en dat cultiveer je zelfs misschien?”

Lucky knikt. „Ik ben niet in onderhandeling met mainstream-noties over wat goede muziek moet zijn. Van mijn tien tenen staan er net twee in de mainstream: ik zit weleens in een tv-quiz en mijn liedje wordt gedraaid. Maar ik hou van de aandacht van vrouwen, het applaus, op grote festivals staan.”

In zijn bedrijfstak is de mainstream heel conservatief, ziet David. „Er gebeurt geen ene ruk op Art Rotterdam of Art Basel. Plekken voor de zogenaamde avant-garde, waar vooral de miljonairs lopen en kunstenaars lekker ‘vrij zijn’ in hun hokje. Maar het wel verkoopbaar moet zijn.” Mainstream ervaart hij als stilstaand water. Daar vindt verandering niet plaats, wuift hij weg . „Maar om goed te kunnen functioneren, moet ik dat stinkende water soms laten rimpelen. Om er even te zijn. Als ik alleen in een alternatief circuit zit, verkoop ik niets en wordt mijn werk niet gezien.”

Net als Lucky volgde ook David ooit zijn hart, door een professoraat ‘Freie Kunst’ aan de academie van Bremen op te geven om terug te gaan naar Curaçao. Met een levenslange aanstelling zou zijn kostje zijn gekocht. Maar hij zag zich dat, begin dertig, niet zijn hele leven doen. Het „hamermoment”, zoals David dat noemt, was de deelname aan het Curaçaose carnaval met psychiatrische patiënten met wie hij autowrakken afbrak en weer opbouwde voor een parade. „Dat brak mij. Ik zag wat nodig was: dat het ertoe doet wat je doet.” Hij ervaart het nog steeds dagelijks bij de kunstschool die hij met Tirzo Martha in 2006 startte op het terrein van de psychiatrische kliniek op Curaçao.

Die stap werd destijds in de kunstwereld niet echt begrepen. Bade had de Prix de Rome gewonnen, hing in het Stedelijk, deed mee aan de Biënnale van Venetië. Allemaal ijdelheid, vat hij samen. „Status is een fnuikend ding. Ik heb de mij op een dienblad aangereikt succesvolle kunstcarrière gedraaid. Nu word ik geroemd om mijn educatieve werk op Curaçao.” Bulderlach. „Ben ik een voorbeeld voor ‘de sociale kunstpraktijk’.”

Zijn vertrek naar Curaçao, zegt hij, was misschien naïef, een mix van verzet en idealisme. „Maar drie jaar later hadden we wel acht leerlingen in Nederland studeren wier leven diametraal veranderd was.” Kunstenaars als Rinella Alfonso, die net de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst heeft gewonnen, hebben een stevige basis gekregen bij IBB. Maar er is volgens Bade ook in hoogopgeleide kringen nog een wereld te winnen. Schrijnend is zijn anekdote over het beeld Flying Dutchman voor het hoofdkantoor van ING. Het was weliswaar met ING-werknemers en hun kinderen gemaakt, maar viel niet in de smaak. Speciaal toog hij in 2016 naar een zomer-bbq. Toen hij de microfoon kreeg, vroeg hij baldadig wie het eigenlijk een lelijk beeld vond. „Prompt werd ik uitgejoeld door tweehonderd man. Vervolgens ging de microfoon naar een topman van ING, die er de hamburgers bakte. Weet je wat die guy zei? ‘Ik hoop dat de hamburgers beter smaken dan dit beeld.’ Ik zag de dames van de kunstcommissie echt in elkaar krimpen.”

Wow, vreselijk, schudt Lucky zijn hoofd. „Maar jij vindt die confrontatie ook wel leuk hè?” zegt hij tegen Bade. „Jij hebt zo’n onwrikbaar zelfvertrouwen waardoor je, als je gevloerd bent, nog steeds denkt: nu ben ik echt goed bezig.”

Dat moet David toegeven. „Ik geef dit als voorbeeld omdat het mij nog meer overtuiging heeft gebracht dat mijn werk nodig is. Ook op de Zuidas wil ik kunst toegankelijker maken. Ik kan ook lekker in m’n kroegje met mijn kunstenaarsvrienden gaan zitten, waar we elkaar geen moeilijke vragen stellen. Maar ik ga liever die dans aan, of het gevecht.”

Slavernij

Lucky popelt ondertussen te delen hoe hij Davids bijdrage aan de slavernij-tentoonstelling in het Rijks heeft ervaren. Van de expositie zelf viel hij stil. Zo’n verkoopbewijs van een 14-jarige slavin. Die brandmerken voor mensen. „Het is één ding te weten dat het gebeurd is, het is heel iets anders echt de boeien te zien waarin mensen werden verscheept.” Of het verhaal van Surapati, een Indonesische verzetsheld die zich keerde tegen de VOC. „Op een Indonesische tekening slacht hij als een held Hollanders af. Zoiets had ik nog nooit gezien.”

David onderbreekt hem. „Ik zou ons nieuwe beeld over Surapati straks graag naar Indonesië brengen. Ik wil tonen hoe mensen in Nederland hebben gereageerd op hun held.”

Lucky: „Eh, wacht nou…?”

David: „Ik denk altíjd in processen. Niks is af. Daarom is mijn atelier altijd zo vol. Ik wil onze beelden brengen naar de plekken waaraan ze gelieerd zijn. Maar het Rijksmuseum denkt nog niet zo procesmatig. Dus doen Tirzo en ik het gewoon zelf, als vrije kunstenaars. We gaan een scheepscontainer huren.” Lucky: „Ik moet nog verder vertellen hoor.” David: „Sorry, ja, ik voelde ook die drang.”

Lucky zegt dat hij het goed vond dat ook de militaristische aard van kolonialisme aan bod kwam. „De VOC bestond niet alleen uit marskramers, het was een systeem met militaristische elementen.”

David: „Was je emotioneel toen je eruit kwam?”

Lucky pauzeert even. „Ja. Er is in Nederland in de negentiende eeuw een glorieus geschiedenisverhaal verzonnen en aan de natie verkocht.” Dat Black Lives Matter dat valse verhaal omver trekt, die bewustwording van geschiedenis, is een „long time coming”, meent hij. David knikt. „Dit is een emancipatoire periode. Het zegt veel over het onderwijs en het zelfbeeld van Nederland dat er niet een bladzijde, maar een heel boek is genegeerd.”

Goed aan het IBB-project Look At Me Now vond Lucky dat het de thematiek van de slavernij-tentoonstelling naar het hier en nu trekt. „Het is een ‘work in progress’ met allemaal jonge mensen die zitten te plakken en knutselen, en die er graag over willen praten. Je wordt gedwongen om de connectie met het nu te maken.” Bezoekers laten reacties achter op stukken karton. Heftig soms, ziet David. „Dat koppel ik wel aan de polarisatie op Twitter. Je ziet dat mensen geoefend zijn in het meteen, eh… diarretiseren van hun mening.”

Schateren moeten ze om die taalvondst. David pakt zijn schetsboek erbij. „Meningendiarree, dat is een goed onderwerp voor een tekening.” Hij laat de schets zien die hij die ochtend nog gemaakt heeft. „Hier! Precies waar we het nu over hebben: de geschiedenis voor je karretje spannen. Een auto met een aanhanger en een lading geschiedenis. Dát is wat we doen. Black Lives Matter spant de geschiedenis nu ook voor zijn karretje. En de Wilders-Baudet-garde doet dat ook.”

Lucky: „Je bedoelt dat men een selectief beeld van de geschiedenis neemt en daar een eigen verhaal mee maakt?”

„Ja, en misschien doen wij dat zelf ook wel”, knipoogt David. „Want kijk ons lekker ijdel over onze carrières praten.”

Gitaar in een kroegje

Waar denk je dat jij goed in bent, vraagt David uit het niets aan Lucky. Die zegt zonder aarzeling dat hij een goede live-act is. Lucky associeert optredens met rust, concentratie, precisie – „zaken waar ik in de rest van mijn leven juist weinig toegang toe heb”. En hij kan altijd contact krijgen met een groep mensen. „De eerste keer dat ik met een gitaar in een kroegje zat, dacht ik meteen: wow, hier gebeurt iets. Ik ken veel van mijn fans ook persoonlijk, sommigen komen al vijftien jaar naar mijn shows.”

David: „Dat zijn bij mij de verzamelaars. Die volgen alles van wat je doet.”

Lucky, enthousiast: „Ik heb liever tíen van dat soort mensen dan honderd sprinkhanen. Dat je twee seizoenen volle zalen trekt en dat ze dan met z’n allen doortrekken naar de volgende hitzanger.”

Wíj hadden gewoon in zo’n pandemie-commissie moeten zitten. Niet alleen virologen David Bade

Nu wil Lucky ook van David weten waarin hij zich onderscheidt als kunstenaar. Zijn drive om mensen te verbinden, antwoordt die. „Ik geloof dat ik met mijn verbeeldingskracht niet in één keer de wereld redt, maar wel de omgeving.”

Lucky: „Ik vind jou nogal onmatig.”

„Maar jij bent ook een veelvraat”, reageert David.

Lucky is wel gulzig ja, geeft hij toe. Maar hij ziet zichzelf meer als een soort stokerij „waarin je van alles in kunt flikkeren en wat ik dan destilleer tot een extract.” Daar is David precies op tegen, roept hij uit. „Reductie! Ik heb me altijd afgezet tegen het Hollandse modernisme van ‘less is more’.” Hij voelt de noodzaak om meer te zijn dan „alleen die kunstenaar die chique kunstruimtes vult met ‘gekke shit’”. Daarom steekt hij al achttien jaar zo veel tijd en energie in dat instituut. „Dat wil ik na mijn dood doorgeven aan een volgende generatie.”

De avond valt, we drinken rode wijn en speciaalbier. Het gaat nu over hun plek als kunstenaar in de samenleving. Lucky vertelt dat hij zichzelf niet zozeer ziet als popartiest, maar meer als onderdeel van de Anglo-Amerikaanse folktraditie. „Pop gaat al sinds het ontstaan in de jaren vijftig over thema’s die jongeren aanspreken: feestjes, seks, auto’s, liefdesverdriet. Voor onderwerpen uit de blues en de folk, zoals zelfmoord, verslaving, depressie, was in de popmuziek weinig ruimte. Maar in de folk is die altijd blijven bestaan.” Via zijn liefde voor Bob Dylan viel hij in een soort „konijnenhol van folkmuziek”, van Woodie Guthrie tot Hank Williams. „Verhalende muziek. Dat is mijn taal, voel ik sterk. Op die grond groei ik als artiest.”

David, verbaasd: „Toch maak je steeds weer een liedje van drie minuten. Kun je je voorstellen dat je die code eens doorbreekt en een keer een symfonie maakt van een uur?”

Lucky, korzelig: „Hm. Ja.”

Een paar tellen later, enthousiast: „Of een roman! Mijn nummer ‘Episode’ gaat over een psychotische ervaring. Daar merk je al dat het tegen de randen van de vorm van een lied aankomt. Als ik nog één stap verder ga, kan ik beter een novelle schrijven.”

Depressie

Sinds een jaar of vijf spreekt Lucky Fonz zich uit over zijn psychische problemen. Een lange depressie met elementen van een psychose haalde hem onderuit op zijn 27ste, in 2008. Hij kwam terug met Nederlandstalige liedjes, maar hield zijn depressie voor zijn publiek geheim. Waarom toch, wil David weten.

Lucky: „Uit schaamte. Bovendien voelde ik dat ik had gefaald. Waarom zou ik daar aandacht op vestigen?” Nu weet hij: „Jezelf afschrijven omdat je psychische problemen hebt gehad, is eigenlijk absurd. Ik ken zoveel waardevolle personen met depressieve problemen.”

Het duwtje „om uit de kast te komen als gek” gaf de inmiddels overleden psychiater Jan Mokkenstorm – oprichter van 113 zelfmoordpreventie. „Hij was fel toen ik hem vertelde over mijn suïcidaal-zijn en behandeling voor depressie. Jan zei: ‘Maar je hebt je muziek, je podium! Jij moet laten zien wat een goed leven je nu leidt, terwijl je door al die shit bent gegaan. Dat zou voor zoveel mensen een bron van hoop zijn’. Hij heeft gelijk, dacht ik. Ik moet er opener over zijn.”

Nu treedt hij weleens op bij klinieken. Of hij dat leuk vindt, vraagt David, met grote interesse. Lucky knikt. „Bijna alle mensen die waanzin hebben ervaren, hebben een creatieve inborst. Het is lachen om eigen drama. Ik zing ‘De Mossel’, een grimmig, komisch lied over suïcidaliteit. Er is geen nummer waarop ik zoveel reacties krijg.”

David zoekt de tekst meteen op. Met een brede lach die haaks staat op de somberheid begint Lucky te zingen. „Ik heb er zo genoeg van. Ik wijs het leven af. Hele fucking rataplan. Is een grote straf.”

David: „Voor jou is je werk ook behoorlijk verwerking. Mooi.”

Lucky: „Waar het hart van vol is hè.”

Als van buiten flarden feestgedruis van een vrijgezellenfeest langswaaien, doet Lucky een poging te verklaren waarom hij gabbermuziek zo goed vindt. Het is een veelzijdige muziekstroming die onterecht als volks en ordinair wordt bestempeld. David hoort zijn betoog grinnikend aan. Hij heeft het gevoel dat Lucky dit genre op een abstract niveau sjieker wil maken dan het is. Dat gebeurt in veel kunsten, vindt David.

„O”, valt Lucky even stil.

David, plagerig: „Misschien is dat niet zo. Ik dacht ik prik even.”

Lucky geeft aan dat hij elementen uit de gabberhouse gaat gebruiken op zijn nieuwe album. Meer ‘ravey’, denkt hij.

David: „Ravey?”

Lucky: „Van een dancerave, weet je wel.”

David: „Oh, ik dacht gereformeerd.”

Lucky: „Ge-rave-omeerd. Há, die schrijf ik even op. Als dat een liedje wordt, krijg jij de credits, voor betaling van de Buma. Haha.”

„Misschien ben ik heel impulsief hoor”, zegt David dan. „Maar laten we samen een groot project gaan doen. Ik denk meteen: wat een gave gast, hij is zo gek als een deur maar ook heel serieus. We moeten een gigantisch atelier beginnen in een glazen box op een plein in een grote stad.”

Lucky aarzelt. „Jij bent een echte verbinder. Ik meer een solist. En een controlfreak bovendien.”

David heeft nog een beter plan: „Kom naar Curaçao. Ik denk dat jouw verhalen over depressie heel waardevol kunnen zijn voor de mensen in de instelling daar.” Zijn toon wordt vaderlijk: „Ik denk echt dat je meer kan doen dan je nu doet.”

Een kleine week later horen we dat Lucky toch wel oren heeft naar een samenwerking. De gezamenlijke terugreis met David bleek een autorit vol creatieve ideeën, schrijft hij in een mail. „We zijn doorgegaan op het ter plekke bedachte neologisme Rave-or-Matie (uit te spreken als: Reformatie). Het klonk als een feest of performance of zoiets, wat we wellicht samen kunnen vormgeven tot een werkelijk bestaand iets. Wie weet!”

Lucky Fonz III (Gouda, 1981) is singer-songwriter. Hij studeerde Engelse taal- en letterkunde in Amsterdam. In 2005 bracht hij zijn eerste, Engelstalige, album uit. In 2006 won hij de Grote Prijs van Nederland. Inmiddels heeft hij zeven albums gemaakt, de laatste vier Nederlandstalig. Hij woont in Zaandam.

David Bade (Willemstad, 1970) is beeldend kunstenaar. Hij volgde de lerarenopleiding Tehatex in Diemen en De Ateliers in Amsterdam. In 1993 won hij de Prix de Rome, in 1995 nam hij deel aan de Biënnale van Venetië. Hij is mede-oprichter van Instituto Buena Bista op Curaçao. Hij woont afwisselend in Den Haag en op Curaçao, zijn atelier bevindt zich in Zaandam.

Over deze serie Dit is aflevering zes van een reeks zomeravondgesprekken. Twee aan elkaar gewaagde gasten tafelen met twee NRC-redacteuren. Dit weekend: Lucky Fonz III en David Bade. Volgende week het slotgesprek: Internist Frank Visseren en schrijver Maarten ’t Hart

