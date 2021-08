Tesla op een euromunt?

Gedonder in euroland: Kroatië, dat in 2023 lid wil worden van de eurozone, is bezig euromunten te ontwerpen en wil op de ene, ‘nationale’ kant van de munt vijf nationale symbolen afbeelden: het Kroatische wapen, de marter, de landkaart, het Glagolitische alfabet en, nu komt het: een portret van uitvinder Nikola Tesla. Daarom zit Servië nu hoog in de gordijnen.

Want Tesla, de uitvinder, natuurkundige en ingenieur naar wie Elon Musk zijn elektrische auto noemde, was een etnische Serviër. Hij kwam in 1856 ter wereld in het plaatsje Smiljan. Dat ligt nu in Kroatië, maar destijds lag het in het Habsburgse Rijk. Tesla leefde jaren in Amerika, waar hij in 1943 stierf. Een urn met zijn as staat in het Nikola Tesla-museum in Belgrado.

Volgens de Servische Nationale Bank is het „ongepast” dat Kroatië zich zo het „culturele en wetenschappelijke erfgoed van het Servische volk toeëigent”. Tesla staat op de Servische 100-dinarmunt. Het vliegveld van Belgrado is naar hem genoemd. Maar volgens de Kroatische premier Andrej Plenkovic kan niemand het land waar Tesla is geboren beletten om hem te eren. Het idee om Tesla op euromunten te zetten, kwam trouwens van Kroatische burgers zelf: bij een prijsvraag stelden veel inzenders Tesla voor. Plenkovic vindt het geen probleem dat Tesla een Serviër was. „Als ik de Servische Nationale Bank was, zou ik zeggen: bravo.”

Wat een wijs besluit was het om op eurobiljetten geen personen af te beelden

Eurolanden hebben een veto over elkaars afbeeldingen. Servië is geen euroland, wel kandidaat-land van de Europese Unie. Naar verluidt komt de Servische lobby bij eurolanden al op stoom. Maar deze saga maakt wel weer duidelijk wat een wijs besluit het destijds was om in elk geval op eurobiljetten geen personen af te beelden. Geen keizers, componisten of verzetshelden, alleen afstandelijke symbolen: ramen en poorten op de ene kant, bruggen op de andere kant. De ramen en poorten staan volgens de Europese Centrale Bank voor „openheid en samenwerking”. Ze zijn onherkenbaar, net als de bruggen. Als je een brug uit het ene land afbeeldt, voelt het andere land zich gauw gepasseerd (waarom de Pont Neuf, niet de Erasmusbrug?).

De euro moet mensen en landen verbinden, niet tegen elkaar opzetten, zei de Oostenrijker Robert Kalina, die destijds na eindeloze overlegrondes en juryrapporten het winnende design voor de biljetten mocht maken. Hij wilde bruggen ontwerpen „waar geen Europeaan ooit overheen was gelopen” maar waarvan iedereen wel kon zeggen: hee, die staat toch in ons land?

De publicist Fareed Zakaria schreef bij de introductie van de euro dat „dit geld eruit ziet alsof het is ontworpen voor een aflevering van Star Trek over een cultureel onttakeld stuk grond op Mars – en niet voor het thuis van Socrates, Karel de Grote, Martin Luther, Notre Dame, de Uffizi, Bach, Beethoven, en Mozart.” Het is kil en postmodern, zeker. Maar beroemde Europeanen komen niet los van hun nationaliteit, en op velen is postuum van alles aan te merken – Cervantes is Spaans, Shakespeare is van antisemitisme beticht, enzovoort. In het boek The Year of the Euro schrijft Jacques Hymans hier een zeer onderhoudend hoofdstuk over. Uiteindelijk zijn die nondescripte, onherkenbare poorten en bruggen zo slecht nog niet. Hadden ze dat bij euromunten ook maar gedaan.

En zo zijn we terug bij Kroatië. Mocht dat met Tesla op een veto stuiten, dan kan het altijd inspiratie zoeken bij de Belgen. Die wilden in 2015 een munt van 2 euro slaan om de Slag bij Waterloo te herdenken. Frankrijk was beledigd en vetode dat. Daarop sloeg België doodleuk een Waterloo-herdenkingsmunt van 2,5 euro.

Inderdaad: zo’n munt bestaat niet. Maar volgens het reglement mogen eurolanden vrijelijk euro’s uitgeven in onregelmatige denominaties – 2 euro mag niet, 2,50 wel. Olijk gevonden van de Belgen. Maar als iedereen dit gaat doen, is de lol er gauw af.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

