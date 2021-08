Sifan Hassan vervult een van mijn jeugddromen

De Olympische Spelen zijn voorbij en er is alweer zoveel gebeurd. Chelsea dat de Europese Supercup wint, Barcelona dat La Liga de schuld geeft van het feit dat de club het contract van Messi niet kon verlengen, in plaats van toe te geven dat er financiële problemen zijn. Neymar, Mbappé en Messi die nu het gevaarlijke trio in de voorhoede van Paris Saint-Germain gaan vormen en nog meer interessante gebeurtenissen in de sportwereld.

Van de teruggekeerde Nederlandse olympiërs was het Sifan Hassan die me terugvoerde naar de tijd dat ik thuis als kind op de bank naar de televisie zat te kijken en dagelijks de verschrikkelijke beelden zag van Ethiopische kinderen die zo mager waren dat je al hun botten kon zien. Ik ken Sifans voorgeschiedenis niet en dat geeft me de ruimte om onbevangen een paar woorden aan haar te wijden.

Na afloop van de Olympische Spelen keek ik naar de herhalingen van de beste momenten van de sporters en de manier waarop ze hun emoties toonden. Het is zo mooi om daar deelgenoot van te kunnen zijn. Ik neem die beelden in me op en voel met de sporters mee. Zoals met Sifan Hassan – allesbehalve een typisch Nederlandse naam. Wat een fantastisch verhaal heeft zij; een verhaal waarmee zij een jeugddroom van mij in vervulling laat gaan.

Als jongen had ik destijds geen idee hoe ik die hongerige kinderen in Ethiopië kon helpen. Het beste wat ik kon bedenken was om ze naar Europa te brengen en al die kinderen in een groot huis te ontvangen en voor ze te zorgen. Met haar Ethiopische roots is Sifan de kans gegund om een beter leven te omarmen in Nederland. Toen ze in tranen op dat podium stond, werd mijn trots alleen maar groter. Tweemaal goud en een bronzen medaille, op drie verschillende afstanden: 1.500 meter, 5.000 meter en 10.000 meter. Wat een kampioen en wat mooi om te zien dat die grote woning er ergens voor Sifan Hassan is geweest. Fantastisch te zien hoe ze zich bij het volkslied liet gaan en met waterige ogen dat speciale moment tot zich nam.

Sifan Hassan heeft mijn hart verwarmd, en ik heb weer eens gezien dat dromen uitkomen. Onze samenleving heeft zulke rolmodellen nodig zodat andere jongeren met een soortgelijke achtergrond zich kunnen spiegelen aan zo’n kampioen. En aan al die andere sporters die in Tokio Nederland vertegenwoordigden, zoals de atleten die op de 4x400 meter een verrassende zilveren medaille veroverden.

Toch wil ik vooral het licht laten schijnen op de vrouw van wie we in Tokio zo hebben genoten, en er voor pleiten om de kracht van diversiteit te gebruiken en daarop voort te borduren. Alle talenten die in Nederland sporten, zijn potentiële olympische kampioenen. Laten we hen gelijke kansen geven zodat we in de toekomst nog meer van dit soort momenten kunnen beleven.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.