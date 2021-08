Opheffen van alle coronamaatregelen komt in zicht

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht, maar erg helder is het beeld nog niet. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) kwamen vrijdag op een persconferentie met vier nieuwe momenten waarop er versoepeld kan worden. De anderhalve meter wordt in het hoger onderwijs en het mbo afgeschaft, en 20 september mogelijk voor de hele samenleving. Op 1 november zouden, mogelijk, alle andere maatregelen afgeschaft kunnen worden.

Maar Rutte en De Jonge hielden wel nog meerdere slagen om de arm. Rutte zei dat hij was geschrokken van de besmettingsgolf in juli, toen er te snel was versoepeld. „Dat was een behoorlijke leerervaring, het is zaak dat we ons niet op dezelfde manier laten verrassen.” En dus moet elke stap „behoedzaam” worden genomen. Dat de anderhalve meter op 20 september wordt afgeschaft, is al uitstel: Rutte en De Jonge hoopten eerder die regel begin september al te kunnen opheffen. Dat zag De Jonge als een „reëel scenario”.

Zo was de eerste persconferentie over een nieuw tijdperk in de coronacrisis er eentje die hinkte op twee gedachten. Het vaccinatietijdperk, waarin iedereen die dat wil gevaccineerd is, staat bol van onzekerheden en dilemma’s. Nieuwe varianten breken sneller door de muur van bescherming heen. Landen die sneller vaccineerden en dus ook sneller heropenden, zoals het Verenigd Koninkrijk en Israël, kampen met tegenslagen. In het VK werd ‘independence day’ uitgesteld, hoewel daar het aantal positieve tests een aantal weken later nog nauwelijks is opgelopen. In Israël loopt het aantal besmettingen wel op, net als het aantal ziekenhuisopnames – weliswaar langzamer dan voor de vaccinatiecampagne, maar genoeg om de maatregelen afgelopen week nog wat verder aan te scherpen.

1,8 miljoen mensen zijn vatbaar voor het virus; van hen kunnen duizenden in ziekenhuis belanden.

De twee gezichten die Rutte en De Jonge vrijdagavond toonden – optimistisch én voorzichtig – lieten ze op eerdere persconferenties ook al zien. In juni zag Rutte dat het eind van de coronacrisis al in zicht was, en citeerde Hugo de Jonge het liedje „we zijn er bijna, maar nog niet helemaal”. Alles mocht weer op anderhalve meter afstand, en het was reëel dat die regel per 1 september ook verdween.

Maar in juli was de toon heel anders, nadat het aantal besmettingen razendsnel was opgelopen, met name op festivals en in het nachtleven in de horeca. Het aantal ziekenhuisopnames steeg toen nog niet, maar De Jonge had een rijtje argumenten om toch het nachtleven in de horeca en de festivals lam te leggen: er zijn ook mensen bij wie het vaccin niet werkt en die moeten beschermd worden. En niet-ingeënte jongeren kunnen last krijgen van langdurige klachten na een besmetting, long covid.

Dat laatste argument schrapte De Jonge vrijdagavond van het lijstje: besmettingen onder jongeren zijn op zichzelf geen reden meer maatregelen aan te scherpen. Het aantal positieve tests blijft belangrijk als graadmeter die voorspelt hoeveel ziekenhuisopnames er verwacht kunnen worden, en kunnen op die manier toch een reden zijn in te grijpen. Over long covid onder jongeren werd niet meer gesproken. De doelen van het kabinet blijven de komende maanden dus hetzelfde als vóór de vaccinatiecampagne: de druk op de zorg behapbaar houden, kwetsbaren beschermen en zicht op het virus houden. Als die doelen behaald worden, kan het versoepelen doorgaan.

En dat zal er al om spannen. Volgens het OMT zijn nog 1,8 miljoen volwassenen vatbaar voor het virus. Daarvan zijn duizenden mensen dusdanig kwetsbaar dat ze in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen. De vrees bestaat dat, als alle maatregelen worden losgelaten, veel van die mensen in korte tijd besmet kunnen raken en de ziekenhuizen dan alsnog in de problemen komen.

De minister hoopt dat op te lossen door de vaccinatiegraad nog verder op te hogen. Er gaan prikbussen de wijken in waar zonder afspraak een vaccinatie gehaald kan worden. De toegangstest, die nu al verplicht is voor het bezoek van sportwedstrijden of een concertzaal en straks ook voor grotere bijeenkomsten in de horeca, is nu nog gratis maar straks moet daarvoor betaald worden. Ook daarmee hoopt het kabinet de druk op ongevaccineerden op te voeren om zich toch te laten inenten.

Uitstel van behandelingen

De speelruimte van het kabinet wordt extra beperkt doordat het afgelopen anderhalf jaar talloze behandelingen moesten worden uitgesteld vanwege de vele Covid-19-patiënten. Er is het afgelopen jaar een achterstand van 350.000 uur aan operatietijd opgebouwd, meldde NRC eerder, het zou een jaar of twee duren dat in te halen. Eigenlijk, stelde intensivist en OMT-lid Diederik Gommers afgelopen week tegen NU.nl, is er op de IC’s maar ruimte voor honderd Covid-19-patiënten. Als het er meer worden moet er of ingeboet worden op de plekken die worden vrijgehouden voor bijvoorbeeld grote verkeersongelukken, of er moet personeel uit de operatiekamers worden weggehaald om meer bedden te bemannen. Er lagen vrijdag een kleine 200 Covid-19-patiënten op de IC – ook nu worden er daarom operaties uitgesteld.

Het kabinet heropent de samenleving daarom in stappen. Voor de hele samenleving geen afstand meer hoeft te houden, zijn de eerste effecten van het opheffen van die maatregel in het onderwijs duidelijk. Als in november een besluit wordt genomen om alle maatregelen af te schaffen, is duidelijk wat voor gevolgen het afschaffen van de afstandsregel voor alle Nederlanders heeft opgeleverd. De datums die zijn genoemd – zoals dat per 1 november alle maatregelen kunnen worden opgeheven – zijn dan ook „met potlood geschreven”, benadrukte zowel Rutte als De Jonge. Aan welke voorwaarden precies moeten worden voldaan, is niet duidelijk.

Onzekerheden

De Jonge waarschuwde ook dat er weer een moment kan komen waarop er strengere landelijke maatregelen moeten komen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe variant komt die door de vaccins breekt. In september komt er een nieuwe ‘routekaart’, waarin staat aangegeven wanneer welke maatregelen moeten gelden. Het RIVM rekent nu nog om specifieke waarden voor de besmettingsgraad vast te stellen.

Mocht het kabinet inderdaad worden geconfronteerd met zulke tegenvallers, dan levert dat nieuwe dilemma’s op. Moet dan de hele samenleving worden gesloten, of moet er onderscheid worden gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden? Het was een vraag die De Jonge zichzelf hardop stelde: kan de vrijheid van de een, die zich niet wil laten vaccineren, de vrijheid van de ander, die zonder coronamaatregelen wil leven, beperken? Antwoord op die vraag gaf hij niet. „Er zit een grens aan”, zei hij daar over, maar die moet in de komende maanden worden bepaald, ook door debat in de samenleving.

Die maatschappelijke belangen lijken sowieso belangrijker te worden. Waar Rutte de afgelopen anderhalf jaar herhaalde dat hij de adviezen van het OMT opvolgde, noemde hij nu nadrukkelijk „andere maatschappelijke afwegingen” die in de besluitvorming moeten worden meegenomen, naast de coronacijfers. Daarvan was nu al een voorproefje te zien: dat de anderhalve meter wordt losgelaten op mbo’s en hoger onderwijs is tegen het OMT-advies in. Ook de GGD’s vinden dat geen goed idee, lieten ze vrijdagavond direct weten. Het OMT suggereerde pas op 20 september de regel los te laten, ook in het onderwijs. Dat het kabinet er toch voor kiest de afstandsregel eerder los te laten in het onderwijs is een opvallende keuze, omdat de besmettingsgraad onder tieners en twintigers het hoogst is, terwijl de vaccinatiegraad er het laagst is. Inmiddels heeft zo’n 65 procent van jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud een eerste prik gehaald. Dat percentage neemt de afgelopen weken nauwelijks toe. De balans in de keuze sloeg in dit geval door naar „het ongelooflijke belang van onderwijs voor deze jongeren”.

Met medewerking van Lamyae Aharouay

Vier nieuwe momenten 30 augustus: de anderhalve meter afstand geldt niet meer in het hoger onderwijs en het mbo. Wel is er een maximum van 75 personen in de klassen en collegezalen gesteld en zijn mondkapjes in de gangen verplicht. 20 september: De hele samenleving hoeft mogelijk geen anderhalve meter afstand meer te houden. Dat is wel afhankelijk van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op dat moment. Op die datum wordt ook een toegangsbewijs verplicht bij gelegenheden met meer dan 75 personen, ook in horeca met een vaste zitplaats. Nachtclubs mogen dan nog niet open. Het kabinet wil dan ook stoppen met het advies om thuis te werken en de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. 1 oktober: Wie een negatieve coronatest nodig heeft om op reis te kunnen, kan zeker tot 1 oktober een gratis test laten afnemen. Testen voor toegang bij onder meer sportwedstrijden en musea blijft ook gratis, maar op een nog nader te bepalen datum moet daarvoor worden betaald. 1 november: Het toegangsbewijs en alle andere beperkingen verdwijnen, zo hoopt het kabinet. De datum is wel hoogst onzeker. Als het doorgaat, kunnen ook de nachtclubs weer open.

