Op een riviercruise is er altijd land in zicht

Op zee varen, het lijkt Harry Puijnen (73) maar saai. Alleen maar water om je heen, hier en daar een golf, waar moet je naar kijken? Op een riviercruise zie je altijd de kade, altijd land. Bij Texel de zeehondjes op de zandbank. De polderlandschappen langs de IJssel. Maar, zo ontdekte hij: land kan ook saai zijn. Tussen Nijmegen en het Amsterdam-Rijnkanaal: alleen maar industrie.

Hoe vieren Nederlanders vakantie in eigen land? Op verzoek van NRC brengt deze zomer elke week een fotograaf de vaderlandse vakantie in beeld.

De MS Carmen, 110 meter lang, ruim 11 meter breed, is een schip met bruine vloerbedekking in de lounge – het enige verschil met de MS Verdi, waar ze normaal gesproken mee over de Donau varen. De Verdi heeft rode vloerbedekking. Maar dat moest hij van zijn vriendin Jeanny (71) horen, hij heeft eigenlijk alleen maar naar buiten gekeken, vanuit zijn hut of vanaf het zonnedek, op een stoeltje. Gelukkig kon hij daar dit keer een plek vinden. Op een vorige riviercruise was er een groep Denen die de schaduwstoeltjes steeds al vroeg in de ochtend innam.

Je kletst wat, je maakt een foto. Mensen lezen, of doen puzzels uit een boekje. ’s Middags is er de warme lunch en daarna een gebakmoment. Op Texel mocht Harry Puijnen van boord en bezocht hij zijn favoriete sokkenwinkel. Elke dag liep hij een half uur lang rondjes op het dek, van de boeg naar de achtersteven en terug. Om toch een beetje in beweging te blijven, hij is gewend veel te wandelen.

’s Avonds trekt iedereen z’n zondagse kleren aan, bloemenjurken en gekleurde overhemden. Hij dineerde aan zijn tafel met Jeanny en een stel uit Maastricht dat ze al kenden van een eerdere cruise. Daarna cosmopolitans en piña colada’s , en dansen. Rinus, de accordeonist, speelde Duitse schlagerliederen en Limburgse carnavalsklassiekers (het „regionale tintje” uit de brochure). Jozef, de vaste muzikant, was er ook, maar die kent geen regiomuziek van hier, dat is een Slowaak.

Op de laatste avond is er het Captain’s Dinner: twee gangen extra. Na het hoofdgerecht gaan de lichten uit en loopt de bediening de lounge binnen met grote schalen, toetjes met vuurwerksterretjes erin. De rest van de reis krijgen alleen jarigen sterretjes. Dit keer was er één jarige, op vorige cruises wel twee of drie. Het meeste geluk heb je als je bij een jarige aan tafel bent ingedeeld, dan krijg je een stukje ijstaart.