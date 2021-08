OM: derde verdachte aangehouden voor fatale mishandeling Mallorca

De politie heeft vrijdagochtend een derde verdachte aangehouden in de zaak rond de dodelijke mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca. Het gaat om een achttienjarige man uit Hilversum. Hij wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld bij twee incidenten afgelopen maand op Mallorca, meldt het Openbaar Ministerie. In de zaak werden eerder al Hilversummers van achttien en negentien jaar aangehouden. Justitie verwacht dat meer arrestaties zullen volgen.

De verdenking tegen de vrijdag aangehouden man is gebaseerd op verklaringen en camerabeelden. Het gaat daarbij zowel om beelden die justitie al in bezit had, als nieuw filmmateriaal van een getuige. Wat zijn rol in de mishandelingen precies is geweest, is niet bekend. De Hilversummer wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer blijft vastzitten.

Een groep van negen Nederlanders, van wie acht uit Hilversum en een uit Bussum, zouden in de nacht van 14 op 15 juli ruzies hebben uitgelokt op verschillende plekken in de badplaats Al Arenal op Mallorca. Justitie behandelt in de huidige zaak vooralsnog twee gevallen waarin die conflicten hebben geleid tot geweld: in een uitgaansgelegenheid en op de boulevard.

De vrijdag aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij beide incidenten. Bij een van die gewelddadigheden, op de boulevard, werd Heuvelman uit Waddinxveen dusdanig mishandeld dat hij enkele dagen later aan zijn verwondingen is overleden. Andere mensen raakten gewond, van wie sommige ernstig.

Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek hebben dertien getuigen een verklaring afgelegd of zullen zij dat binnenkort doen. In totaal heeft justitie in deze zaak negen aangiften binnengekregen - tegen wie deze aangiften zijn gedaan, is niet bekend.

De twee verdachten die eerder zijn aangehouden, moeten volgende week donderdag (19 augustus) voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Deze zal een besluit nemen over eventuele verlenging van hun voorarrest. Beide mannen worden verdacht van het medeplegen van doodslag op Heuvelman en het medeplegen van poging tot doodslag op diens vriend. Een van de twee wordt daarnaast ook nog verdacht van het medeplegen van poging tot doodslag in de horecagelegenheid.