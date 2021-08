Nederlandse ambassade in Kabul open, maar treft voorbereidingen voor evacuatie

Nederland wil de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul zo lang mogelijk openhouden, maar er worden wel voorbereidingen getroffen voor het geval ambassadepersoneel en militairen teruggehaald moeten worden. Dat hebben demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA) vrijdag gezegd, meldt persbureau ANP.

De beveiliging van het ambassadepersoneel is volgens Bijleveld vooralsnog voldoende op orde. Details wilde ze om veiligheidsredenen niet geven. Defensie werkt volgens Bijleveld ook samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid aan de terugkeer van tolken die voor Nederland gewerkt hebben. Van de 273 tolken zijn er nu 110 met gezin naar Nederland gehaald. De rest hoopt ze „versneld” naar Nederland te kunnen halen.

Lees ook: Taliban veroveren na Kandahar nu ook Tarin Kowt in Uruzgan

De Taliban zijn de laatste dagen bezig met een steeds snellere opmars in Afghanistan en het is denkbaar dat de beweging binnenkort ook hoofdstad Kabul bereikt. Als het zover komt, zal het niet mogelijk zijn om de ambassade open te houden, zegt Kaag. Ze heeft vrijdagochtend met de plaatsvervangend ambassadeur in Afghanistan gesproken.

De Amerikaanse regering maakte donderdagavond bekend een deel van het Amerikaanse ambassadepersoneel te evacueren uit Kabul. Om die evacuatie veilig te laten verlopen, stuurt het land tijdelijk extra militairen naar Afghanistan. Ook het Verenigd Koninkrijk stuurt militairen om het ambassadepersoneel veilig terug te laten keren.