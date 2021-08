Met de hakkebil en de stap-tep fit aan ‘De Slimste Mens’ beginnen

Als je niet meedoet, ziet het er heel makkelijk uit! We schrikken ervan, als we Nederland in Beweging! terugkijken om voor dit stukje even te noteren hoe ze al die oefeningen ook weer noemen: de zijstap-sluit, de stap-tep, de hakkebil, de sumo-kniebuiging. Die laatste, waarbij je wijdbeens traag door de knieën zakt en overeind komt is „een stoere, stevige oefening”, zegt instructeur Duco Bauwens erbij. De gouden tip: „Lekker blijven ademhalen!”

Dat ademhalen is hier thuis het probleem niet, de choreografie wel. Duw je linkerarm maar eens consequent naar voren terwijl je je rechtervoet hakkebilt, en je rechterarm tegelijk met je linkervoet, en dan net zo snel als oud-atlete Olga Commandeur. Tegen de tijd dat wij zoiets doorhebben, is er alweer afgeteld tot een nieuwe oefening: knieën heffen, synchroon met een andere armbeweging. „Staan de overburen al te filmen?”, vroeg een van ons donderdagochtend ongerust. Gelukkig niet, al keek de kat wel heel minachtend.

Actieve impuls

Maar klagen we? Dat is in elk geval niet de bedoeling. Toen heel Nederland stil kwam te staan door corona, sportclubs dicht, winkels dicht, vrijwel alles dicht, was Nederland in Beweging! toch elke ochtend een kwartier lang de actieve impuls op tv. Oefeningen voor je hart, je benen, je romp, een blokje ‘goed om te ontspannen’: Olga en Duco bieden toegankelijke thuistraining en zijn ook nog eens prettig gezelschap. Niet zo gek dus dat tijdens de lockdowns de kijkcijfers ruim verdubbelden tot 300.000 kijkers per ochtend. Toen de buurtgym van een van onze moeders (geboortejaar ‘dat zou je niet zeggen’) stil kwam te liggen, heeft Nederland in Beweging! haar door de coronatijd geholpen, en haar niet alleen. Dat het programma niet in het weekend wordt uitgezonden (ze is niet van de computers of van het terugkijken) is het enige minpunt voor haar. Net als een krant kan ook de tv als trouwe huisvriend voelen, en Nederland in Beweging! is bij uitstek een programma dat die rol vervult. Het bestaat al 21 jaar (eerst bij de AVRO, sinds 2008 bij omroep Max) en het ziet er nog steeds even fris uit.

Een ander soort huisvriend, maar dan een om geamuseerd bij onderuit te zakken, is het eveneens werkdagelijkse programma De Slimste Mens. Het is een quiz, dus we zitten hier thuis regelmatig goede en foute antwoorden naar de televisie te roepen. Maar gek genoeg gaat het er bij deze quiz niet om dat je je slimmer voelt dan de kandidaten of degene naast je op de bank. En het is ook niet zo’n opgelegd-hilarisch programma als sommige andere quizzen. Het gaat om gezelligheid, herkenning en pure psychologie.

Onverstoorbaar orakel

Elke dag wil je weten: welk epitheton ornans dat ook een titel van een Suske & Wiske-stripalbum had kunnen zijn, heeft de redactie nu weer bedacht om jurylid Maarten van Rossem mee aan te duiden? (Het mannetje van de ratio, het onverstoorbare orakel...) Slaagt presentator Philip Freriks erin Van Rossem in toom te houden, of vindt hij dat het in het zwart geklede jurylid weer te lang lekker relativerende meningen spuit?

En dan de drie kandidaten, van wie elke dag minstens één nieuw is! Het zijn BN’ers, maar omdat die nog steeds elk jaar minder B worden, kennen wij er meestal maar eentje van. Donderdag was dat Siham Raijoul, oud-presentatrice van het Jeugdjournaal. Haar rivalen Joost Oomen (schrijver, muzikant) en Nick Toet (YouTube-kok) kenden we alleen van De Slimste Mens. Dus, en dat is het leuke, leer je langzaam wat voor types je nu weer in je huiskamer hebt gekregen. Soms vind je iemand metéén leuk, soms niet, soms pas na een paar afleveringen. En dan app je je moeder (de ándere moeder), en die vindt dan een andere kandidaat leuker. Waarom? Hoe kan dat? Dat is de allerinteressantste vraag van De Slimste Mens.

