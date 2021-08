Als voetballer mag je niet de indruk wekken dat je onzeker bent

De een worstelde met roem en kritiek in de media. De ander werd elke week belachelijk gemaakt in een tv-programma. Weer een ander werd het pispaaltje van de coach. Sommigen leden in stilte en slechts een enkeling kreeg psychische hulp aangeboden van de club. In de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen sprak NRC met zeven (ex-)profspelers over het belang van mentale weerbaarheid in hun sport.

Wereldvoetbalbond FIFA lanceerde vorige week een campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor psychische aandoeningen bij profs. Volgens onderzoek van de internationale spelersvakbond Fifpro lijdt 23 procent van de actieve profvoetballers aan slaapproblemen, heeft 9 procent te maken met depressieve klachten en kampt 7 procent met angstgevoelens. Bij ex-profs liggen deze percentages nog hoger.

Vorig seizoen spraken enkele bekende spelers zich uit over hun mentale gesteldheid. Zoals ex-international Gregory van der Wiel, FC Utrecht-speler Willem Janssen en Ricardo Kishna van ADO Den Haag. „Al meer dan een jaar heb ik te maken met paniekaanvallen en angstgevoelens, iets wat begon toen ik thuis in LA aan het chillen was”, schreef Van der Wiel in een verklaring. „Op dat moment wist ik niet wat er met me aan de hand was en dacht ik dat ik een hartaanval had.” Door zijn woorden ontspon zich een nationaal debat.

„Mij valt op dat steeds meer spelers hun mentale problemen gedurende hun carrière openbaren, zoals turnster Simone Biles dat tijdens de Olympische Spelen ook heeft gedaan”, zegt Bart Heuvingh, topsportbegeleider bij AZ. „Dat haalt het taboe ervan af en zorgt ervoor dat voetballers het er onderling over kunnen hebben, en met experts.” De FIFA-campagne moet in dat licht worden gezien, zegt hij.

Bij AZ gaat Heuvingh ook mee op trainingskamp. „Mensen vragen soms of ik genoeg te doen heb in zo’n week. Maar aan een fysiotherapeut vragen ze dat niet. Terwijl het dezelfde processen zijn om je prestaties te verbeteren, maar dan in het hoofd.”

Bij AZ begint Heuvingh al bij spelers vanaf twaalf jaar. Preventie, dat is volgens hem de crux. „Bij presentaties gebruik ik vaak de quote van Frederick Douglass: ‘It is easier to build strong children than to repair broken men.’” Voetballers praten niet makkelijk over hun gevoelens, zegt hij, dus het heeft geen zin in je kantoor te wachten tot ze binnenlopen. „Juist doordat ik er altijd ben, kan ik ze tussendoor even prikkelen, met ze sparren. Ik stop ze een boek toe, organiseer bijeenkomsten voor het hele team, deel artikelen via de app.”

Normaliseren

Sinds de uitlatingen van bekendheden als Van der Wiel, kloppen steeds meer voetballers bij haar aan, zegt performance coach en sportpsycholoog Afke van de Wouw, die onder meer praktijk houdt bij voetbalbond KNVB. „In de psychologie noemen we dat ‘normaliseren’: je gedachten, gevoelens en gedrag normaal vinden gegeven je omstandigheden. Sporters ervaren dit bijvoorbeeld als ze horen dat andere sporters hetzelfde ervaren in soortgelijke omstandigheden, zoals het gevoel van wedstrijdspanning en druk om te presteren.” Je zag het in het filmpje van Willem Janssen op YouTube, zegt ze, dat verscheen na de verklaring van Van der Wiel. „Hij zegt: het was een hele opluchting dat meerdere mensen hier last van hebben.”

En dat is ook niet zo gek, zegt ze, want ga maar na. Met veel van de big life events die de doorsnee mens stress opleveren, krijgen profvoetballers te maken: een verandering van baan, een verhuizing (vaak naar een ander land met een andere cultuur), een plotselinge verandering van salaris. „En dan zijn het ook vaak jongens van achttien, negentien jaar, een leeftijd waarop de meeste jongeren nog bij hun ouders wonen.”

Oud-international Edson Braafheid vertelt NRC dat hij het jammer vindt dat clubs liever geld stoppen in een personal trainer voor het lichaam dan een personal trainer voor de geest. „Beide zijn belangrijk, want vooral jonge talenten hebben vaak geen idee in wat voor wereld ze stappen.” Voormalig ADO-verdediger Gianni Zuiverloon: „Als voetballer word je continu beoordeeld. Train je wel goed? Pass je die bal wel strak in? ‘Wij houden je in de gaten, vriend.” Dominique Janssen, net terug van de Olympische Spelen in Japan: „De ene dag geniet je veel respect, de volgende word je aan de kant gezet. Intussen groeit de druk om jezelf op social media goed te presenteren. Maar wat is goed? Is het goed als je van jezelf afdrijft om anderen te behagen?”

Dominique Janssen

‘Ook buiten het veld wordt het spel harder’



Naam: Dominique Janssen (26)

Geboorteland: Nederland

Is: Profvoetbalster bij VfL Wolfsburg

„Een groot deel van mijn leven was ik een pleaser. Ik durfde geen ‘nee’ te zeggen en stelde geen grenzen. Had nooit geleerd voor mezelf op te komen.

„Mijn ouders scheidden toen ik vijftien was. Er hing spanning in huis. Die spanning droeg ik onbewust met mij mee. Voetbal voelde als een uitweg. Maar als ik ’s avonds in mijn bed lag kwamen de emoties.

„Vroeg of laat gaat dat wringen en bij mij gebeurde dat toen ik twintig was. Ik speelde bij Arsenal en werd, met een paar anderen, het pispaaltje. Als het team niet lekker liep, sprak de coach ons daar persoonlijk op aan. Dat was niet alleen vermoeiend, het bezorgde mij ook een gevoel van eenzaamheid. Alsof ik een poppetje was in het FIFA-spel. Het deed mij twijfelen: wil ik dit nog wel?

„Ik ben gesprekken gaan voeren met een psycholoog. Toen merkte ik pas hoe boos ik was. En ook: hoe bang ik was die boosheid te uiten. Ik associeerde boosheid met schreeuwen, bijten, krabben, slaan. Iets waar ik verre van moest blijven. Praten over boosheid deed ik ook niet.