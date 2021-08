‘Kremlin maant in vergeldingsactie BBC-correspondent het land te verlaten’

Rusland heeft de Britse BBC-correspondent Sarah Rainsford tot persona non grata bestempeld, haar visum niet verlengd en haar opgedragen eind deze maand te vertrekken. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van berichtgeving van de Russische staatstelevisie. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor wat Rusland ziet als discriminatie van Russische journalisten, die eerder van de Britten geen visum kregen of wier visum niet verlengd was.

De Russische staatstelevisiezender Rossiya-24 noemt het een „symbolische uitzetting” en een „symmetrische respons” op het Britse besluit Russische journalisten te weigeren. Het zou gaan om verslaggevers van de zender RT en het online nieuwsmedium Spoetnik, beide door de Russische staat gesteund, die verslag hadden willen doen van niet nader genoemde internationale evenementen in het Verenigd Koninkrijk. De diplomatieke spanningen tussen Rusland en het VK lopen al langer op, onder meer vanwege de Russische aanslag in 2018 op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in de Britse stad Salisbury.

Rainsford is een ervaren correspondent en werkte eerder vanuit onder meer Turkije, Spanje en Cuba. De laatste Britse journalist die de Russen het land uitzetten, was Luke Harding van de krant The Guardian in 2011. Vooralsnog mag de andere momenteel in Moskou geplaatste BBC-correspondent wel blijven. De BBC en de Britse en Russische ministeries van Buitenlandse Zaken hebben niet gereageerd op vragen van Reuters over het wegsturen van Rainsford.